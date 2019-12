Roche e Spark Therapeutics, arrivano i “sì” degli antitrust Usa e Uk

la Federal trade commission ha terminato le indagini e ha approvato l'acquisizione senza riserve così come la Competition and markets authority (Cma) britannica

Erano attesi e sono arrivati per l’accoppiata Roche e Spark Therapeutics. L’acquisizione da 4,3 miliardi di dollari riceve l’ok sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna e quindi il fatidico “sì” per l’operazione di controllo del 100% della società statunitense a opera di quella svizzera è ormai suggellato.

L’annuncio quasi un anno fa

L’annuncio dell’acquisizione è arrivato a febbraio 2019. La multinazionale svizzera, in quell’occasione aveva messo sul tavolo quattro miliardi di dollari per un valore di 114,50 dollari ad azione. La transazione rappresentava un premio del 122% per la chiusura in borsa di Spark del 22 febbraio 2019. Come in casi analoghi è necessaria però l’autorizzazione degli enti di vigilanza. In particolare, la Federal trade commission ha terminato le indagini e ha approvato l’acquisizione senza riserve. A causa dell’esame dettagliato da parte delle due autorità, Roche ha dovuto più volte prolungare i termini della sua offerta pubblica di acquisto, scaduta il 16 dicembre. Qualche ora prima dell’ok americano è arrivato quello della Competition and markets authority (Cma) britannica.

Il blockbuster di Spark

Una delle terapie più interessanti di Spark è voretigene neparvovec-rzyl per il trattamento di pazienti con perdita della vista dovuta ad una mutazione genetica in entrambe le copie del gene RPE65. Dopo l’approvazione Fda nel 2017, il farmaco viene commercializzato negli Usa proprio da Spark, mentre in Europa sarà Novartis a gestirne le vendite. A settembre 2018 c’è il parere favorevole del Chmp dell’Ema.