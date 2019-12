B.Braun, Jean-Claude Dubacher sarà il nuovo Ceo e presidente dal 2020

Ha un'esperienza di oltre 15 anni nella consulenza in ambito healthcare e societario. Prima di lavorare con B.Braun, Dubacher era a capo delle operazioni commerciali di Johnson&Johnson nella divisione oftalmologica in Europa, Medioriente e Africa

B.Braun ha annunciato che Jean-Claude Dubacher sarà il nuovo Ceo e presidente dal 2020. Sostituirà dal primo gennaio Carroll Neubauer. Quest’ultimo, in carica dal 1997, rimarrà Ceo della filiale americana.

Il profilo

Dubacher è arrivato il primo agosto e ha assunto la carica di presidente della divisione medicale di B.Braun. Ha un’esperienza di oltre 15 anni nella consulenza in ambito healthcare e societario (strategie di business, commerciale, manifattura e supply chain). Prima di lavorare con B.Braun, Dubacher era a capo delle operazioni commerciali di Johnson&Johnson nella divisione oftalmologica in Europa, Medioriente e Africa. Dubacher ha conseguito una laurea in legge all’università di Zurigo e un Mba alla Harvard University business school.