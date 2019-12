Dompè investe 3 milioni nella startup dei materiali avanzati Materias

Fondata nel 2016 a Napoli, si tratta di una società specializzata nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei nuovi materiali. "Con questo investimento arricchiamo il nostro sistema di generazione dell’innovazione", ha commentato Sergio Dompé, presidente di Dompé Holdings

Dompè farmaceutici investe 3 milioni di euro nella startup Materias, società specializzata nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei materiali avanzati. “Con questo investimento – commenta Sergio Dompé, presidente di Dompé Holdings – arricchiamo il nostro sistema di generazione dell’innovazione partecipando attivamente ad una realtà dinamica, fortemente connessa con il mondo della ricerca italiana e con una importante progettualità nell’ambito dei nuovi materiali. Il capitale investito servirà per sostenere la crescita dei progetti della startup e accelerarne lo sbocco verso il mercato.

Startup, cosa fa Materias

Fondata nel 2016 a Napoli all’interno dell’ecosistema pubblico-privato di Università, centri di ricerca e imprese – ha all’attivo un portfolio di 28 domande di brevetto, con un database di oltre 850 tecnologie science-based analizzate. Materias ha finanziato 20 progetti di ricerca con un fundrasing di 3,4 milioni

L’obiettivo di Materias, secondo il pensiero di Luigi Nicolais, presidente di Materias è supportare le tecnologie emergenti nel superamento della cosiddetta “Death Valley”, facilitando il collegamento del mondo della ricerca con quello delle realtà industriali. In questo modo la startup napoletana intende supportare sia i ricercatori aiutandoli nello sviluppo di tecnologie innovative, sia gli investitori nel selezionare le tecnologie con maggiori probabilità di arrivare sul mercato, riducendo così il rischio dell’investimento”.

La piattaforma tecnologica di Materias annovera progetti in fase di accelerazione verso il mercato nell’ambito dell’ingegneria industriale e civile (stampa 3D di strutture in cemento armato, schiume a gradiente di porosità), biomedica (microaghi per il drug delivery transdermico, soluzioni per la cura di ferite croniche, tessuti antibatterici, peptidi antibatterici) e agro-food (idrogeli per l’irrigazione dei suoli aridi, soluzioni per aumentare la shelf-life di prodotti alimentari).

Gli obiettivi di Dompé

“Per il nostro Gruppo – sottolinea Sergio Dompé – Napoli rappresenta uno dei poli di riferimento della nostra ricerca e sviluppo, grazie al suo tessuto scientifico di grande qualità a partire dal Cnr e dall’Università Federico II, realtà con cui collaboriamo già attivamente e con soddisfazione, soprattutto nell’ambito dei progetti “early stage” e “discovery”.

I progetti più interessanti

Tra i progetti più interessanti realizzato da Materias, la stampa 3D con elementi in calcestruzzo per la realizzazione di strutture in cemento armato. Questa tecnologia consente di produrre elementi con geometria complessa e di risparmiare fino al 50% di calcestruzzo. Sempre in ambito ingegneristico è in fase di accelerazione un nuovo metodo in grado di realizzare materiali polimerici espansi multistrato da utilizzare in prodotti che necessitano di migliorare le performance in termini di assorbimento di urti o vibrazioni.