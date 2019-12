Organismi notificati per Mdr, c’è anche l’ottava società designata

La società tedesca Dekra Certification mette in cantiere un'altra designazione. Dopo la sede in Germania, c'è anche quella olandese

Al 19 dicembre 2019 sono otto gli organismi notificati per Mdr. Ad aggiungersi alla lista è la sede olandese di Dekra Certification.

L’ultimo arrivato

Dekra Certification (Germania), aveva già ottenuto la designazione, ma ora si aggiunge anche la sede olandese. È il terzo On dell’Olanda che in una sorta di classifica si posiziona al primo posto per società per la consulenza sul Mdr insieme alla Germania. Per Italia e Regno Unito un’azienda a testa.

I magnifici otto

Il primo a essere stato scelto è stato Bsi Uk che solo di recente ha raddoppiato con la filiale olandese Bsi Netherland. Il secondo ad aver ottenuto la designazione è stato il gruppo tedesco Tüv, dapprima con Tüv Rheinland Lga e poi con Tüv Sud. È toccato quindi a Dare!! Services e, infine, a Dekra Olanda.

Chi attende la designazione

Il Commissario alla salute europeo uscente Vytenis Andriukaitis aveva detto a inizi 2019 che entro la fine dell’anno sarebbero stati circa una ventina gli enti scelti dall’Ue in ambito Mdr. A fine dicembre 2019 sono solo otto. Quindi o si darà un’accelerata nel mese di dicembre, oppure i conti di Andriukaitis andranno rifatti. Sono una decina gli enti che stanno attendendo una decisione da Bruxelles. Tra questi c’è solo un’italiana. La lista comprende Dnv Gl Presafe, Dqs, Ente (italiana), Gmed, Intertek, Medcert, Sgs Belgio, Sgs Fimko, Sgs Uk e Tüv Nord.