Assicurazioni sulla salute: Intesa Sanpaolo Vita assume il controllo di Rbm

Nasce un player con 606 milioni di premi nel ramo della sanità integrativa e una quota di mercato del 20,8%. Marco Vecchietti sarà l'ad, Nicola Fioravanti il presidente

Intesa Sanpaolo Vita assume il controllo di Rbm Assicurazione Salute. Nasce così un nuovo player del settore, chiamato “Intesa Sanpaolo Rbm Salute”, con una quota di mercato del 20,8% e 606 milioni di euro di premi.

I consigli di amministrazione di Intesa Sanpaolo e Intesasanpaolo Vita – spiega una nota – hanno approvato l’ingresso con una quota di controllo nel capitale di Rbm Assicurazione Salute, interamente posseduta dal Gruppo Rbh, della famiglia Favaretto. La società, fondata nel 2007, è il terzo operatore in Italia nel mercato assicurativo salute con una quota del 17,7%.

I termini dell’accordo

Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni (Ivass e Agcm) Intesa Sanpaolo Vita acquisterà direttamente per cassa il 50% +1 azione, al prezzo di 300 milioni di euro, entro luglio 2020. Successivamente salirà al 100% del capitale in modo progressivo dal 2026 al 2029, ad un prezzo di acquisto determinato secondo una formula mista – patrimoniale e reddituale – in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti. La nuova compagnia si rivolgerà sia alla propria clientela tradizionale (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia ai clienti retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

Vecchietti ad della nuova compagnia

L’amministratore delegato della nuova compagnia sarà Marco Vecchietti, attuale ad di Rbm Assicurazione Salute: “L’accordo odierno – commenta – garantisce un supporto fondamentale allo sviluppo della Compagnia, dell’intero settore dell’assicurazione salute e della sanità integrativa, spesso invocate come possibili soluzioni ai problemi del sistema sanitario italiano. La sfida da vincere è quella di gestire le cure pagate direttamente dai cittadini, attraverso una piena integrazione delle strutture sanitarie, l’ampliamento di partnership con i principali produttori di beni (farmaci, protesi, occhiali) ed un impiego sempre maggiore dell’innovazione tecnologica”.

Fioravanti alla presidenza

Alla presidenza andrà Nicola Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo. “Questa operazione – commenta – ci consente di accelerare lo sviluppo del business danni e ci avvicina agli obiettivi del nostro Piano d’impresa. Offriremo alla clientela retail di Intesa Sanpaolo le garanzie salute di Rbm ed alle imprese i prodotti di welfare e le polizze collettive, anche non standard. Valorizzeremo le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di nuovi servizi da parte di tutte le nostre compagnie e renderemo ancora più efficienti le nostre proposte commerciali in nuovi segmenti di mercato”.

Rbh si è avvalsa dell’assistenza di Kpmg Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali. Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli e da Deloitte.