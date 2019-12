Carcinoma mammario, la Commissione europea approva trastuzumab emtansine di Roche

Il farmaco rappresenta una nuova opzione terapeutica per le pazienti con cancro al seno di tipo HER2 positivo con residuo di malattia dopo un trattamento neoadiuvante. L'approvazione è basata sui dati dello studio Katherine

La Commissione europea ha approvato trastuzumab emtansine per il trattamento adiuvante (post chirurgico) di pazienti adulte con carcinoma mammario in fase iniziale HER2 positivo (eBC) con malattia invasiva residua alla mammella e/o nei linfonodi dopo terapia neoadiuvante (prima dell’intervento chirurgico) con farmaci anti-HER2 in combinazione a taxani. L’obiettivo del trattamento neoadiuvante di Roche è ridurre le dimensioni del tumore per contribuire a migliorare gli esiti chirurgici

“Avere a disposizione una terapia mirata per pazienti con carcinoma mammario in fase precoce rappresenta un importante traguardo perché potenzialmente in grado di guarire la malattia”, ha dichiarato Levi Garraway, chief medical officer di Roche.”L’approvazione di trastuzumab emtansine permetterà a molte più donne con carcinoma mammario precoce HER2 positivo di ricevere un trattamento rivoluzionario in grado di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti o progredisca”.

Lo scopo del trattamento adiuvante

Il trattamento adiuvante ha lo scopo di eliminare eventuali cellule tumorali residue per ridurre il rischio di ricomparsa della malattia. Le pazienti con malattia residua dopo un trattamento neoadiuvante hanno una prognosi peggiore rispetto alle pazienti che non presentano segni di malattia.

I risultati dello studio

L’approvazione di trastuzumab emtansine in Europa si basa sui risultati dello studio di fase III Katherine. Lo studio ha dimostrato che trastuzumab emtansine, come trattamento adiuvante, riduce significativamente il rischio di recidiva o di decesso per qualsiasi causa (sopravvivenza libera da malattia invasiva; iDFS) del 50% (95% CI 0.39-0.64, p<0.001) rispetto allo standard di terapia (trastuzumab) in pazienti con eBC HER2-positivo con malattia invasiva residua dopo trattamento neoadiuvante a base di taxani e trastuzumab. A tre anni, l’88,3% delle pazienti trattate con trastuzumab emtansine era libero da malattia rispetto al 77,0% trattato con trastuzumab, con un miglioramento assoluto dell’11,3%. Il profilo di sicurezza di trastuzumab emtansine è risultato coerente con quanto osservato negli studi precedenti.

La registrazione del farmaco negli Usa

Questi risultati hanno permesso la registrazione di trastuzumab emtansine come trattamento adiuvante negli Stati Uniti, dove migliaia di donne hanno già ricevuto questo trattamento in seguito all’approvazione della Food and Drug Administration statunitense arrivata a maggio. Trastuzumab emtansine in questo setting è stato approvato in 27 paesi in tutto il mondo e il suo impiego nell’eBC è stato raccomandato da molteplici linee guida terapeutiche, incluse quelle della St. Gallen International Breast Cancer Conference, dell’AGO e della NCCN.

Lo studio Katherine

Katherine è uno studio internazionale di fase III, multicentrico, a due bracci, randomizzato, in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di trastuzumab emtansine rispetto a trastuzumab come terapia adiuvante in pazienti con eBC HER2-positivo con malattia patologica invasiva residua nella mammella e/o nei linfonodi ascellari dopo terapia neoadiuvante con trastuzumab e chemioterapia a base di taxani. L’endpoint primario dello studio è l’iDFS, che in questo studio è definito come il tempo che intercorre tra la randomizzazione e il momento in cui la paziente è libera da recidiva invasiva del carcinoma mammario, o decesso per qualsiasi causa. Gli endpoint secondari includono ulteriori iDFS, tra cui un secondo carcinoma primitivo non mammario, la sopravvivenza libera da malattia e la sopravvivenza globale.