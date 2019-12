Farmindustria: rivedere i tetti di spesa entro i primi sei mesi del 2020

È l'auspicio del presidente dell'associazione delle imprese, Massimo Scaccabarozzi, che apprezza le parole di Speranza sul tema, ma chiede di intervenire presto per allocare meglio le risorse e rivedere la governance complessiva (payback incluso) con regole certe e stabili. E alle Regioni chiede di rispettare i patti

Sei mesi, non di più. È il tempo che l’industria del farmaco “concede” alle istituzioni per cominciare a risolvere annose questioni rinviate tempo. Prima fra tutte, la revisione dei tetti della spesa farmaceutica. Poi, più gradualmente, ma comunque in un “medio” termine, aziende, governo e Regioni dovrebbero trovare la quadra per una nuova governance complessiva del settore, che includa una riflessione sul meccanismo del payback (il ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa), politiche fondate su basi scientifiche e non ragioneristiche (c’è il sempreverde dibattito sull’equivalenza terapeutica), regole e tempi certi per i processi regolatori. Sono questi, in sintesi, gli auspici per il 2020 che il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ha condiviso oggi con la stampa nel corso di un incontro a Roma.

Sei mesi per riformare i tetti di spesa

La premessa di Scaccabarozzi lascia ipotizzare un possibile dialogo costruttivo con il Governo: “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si sta impegnando a fare cose importanti e ha riconosciuto un valore importante al settore farmaceutico. Apprezziamo anche la sua visione e crediamo sia quella giusta: uscire dalla dinamica dei tetti di spesa e dei silos per un sistema sanitario più efficace”. Dunque, bisognerà passare ai fatti: “Ci piacerebbe entro i primi sei mesi 2020 avere nuovi parametri per i tetti di spesa. Questo è l’obiettivo nel breve termine. Ma la governance complessiva non si può rifare in sei mesi, servono iniziative di medio termine”. Sui tetti di spesa l’industria del farmaco auspicava un intervento con la legge di Bilancio 2020, ma le richieste sono rimaste inascoltate.

“Le Regioni rispettino i patti”

Apprezzamento per le ultime dichiarazioni del ministro, ma anche una stoccata alle Regioni: “Noi abbiamo rispettato un patto, adesso prima di andare avanti vogliamo vederrlo rispettato. Le Regioni si erano assunte l’impegno di portarlo avanti, tocca a loro farsi sentire a livello istituzionale”. Si riferisce all’accordo sul payback 2013-2017, finalizzato a chiudere un lungo contenzioso, che prevedeva anche l’impegno a rivedere i tetti di spesa: “Noi abbiamo stretto un patto con le Regioni e alcune aziende, pur di chiudere, hanno anche versato più di quello che era previsto: siamo arrivati a due miliardi e 379 milioni. Abbiamo versato un milione in più. Ora, prima di fare un altro accordo, tocca alle Regioni portare a termine la loro parte”.

Payback e attrattività

Il payback è tra i nodi principali da sciogliere per una nuova governance che, secondo Scaccabarozzi, richiede una visione a lungo termine. A rischio c’è la capacità di attrarre investimenti nel nostro Paese “Con il sistema attuale – spiega il presidente di Farmindustria – ci sono aziende che devono restituire 80-100 milioni di euro l’anno e che potrebbero benissimo smettere di commercializzare i loro prodotti in Italia, perché economicamente potrebbe non avere senso”.

Lo stesso ministro Speranza ha parlato in questi giorni di un Paese che deve diventare più “friendly” per le aziende che investono in ricerca e innovazione: “Ha parlato di attrarre una parte dei 1000 miliardi di investimenti nel sistema farmaceutico previsti nel mondo in cinque anni: attualmente all’Italia ne vengono riservati tre, io mi riterrei soddisfatto se si arrivasse a dieci miliardi”, dice Scaccabarozzi.

Regole e tempi certi

L’industria del farmaco nel nostro Paese continua comunque a crescere, ma la competizione internazionale è forte. “I nostri dati segnano sempre un trend positivo, con un aumento dell’export del 26% secondo gli ultimi dati Istat. La nostra crescita – spiega Scaccabarozzi – deriva sia dalla produzione d’eccellenza delle aziende straniere nel nostro Paese, sia dall’internazionalizzazione delle imprese a capitale italiano. Grazie ai nostri livelli di produttività, io sono sereno che si possa continuare a questo ritmo”. L’Italia è il primo produttore di medicinali in Europa, ma i competitor sono in agguato: “La Germania sta reagendo. Per continuare a crescere c’è bisogno di un ambiente favorevole”. Un ambiente con “regole certe” e “tempi rapidi” per l’approvazione di farmaci, soprattutto gli innovativi. “La norma dei 100 giorni – spiega il presidente di Farmindustria – è disattesa” e ritardi sono stati registrati “anche a causa dell’impasse” di cui è stata protagonista l’Agenzia italiana del farmaco.

Brexit e farmaci

Dal presidente di Farmindustria anche un riferimento a fatti di attualità internazionale, come “l’imminente” uscita del Regno Unito dall’Unione europea. “Non credo – sostiene Scaccabarozzi – che a causa della Brexit ci saranno ripercussioni per l’Italia” in termini di export farmaceutico. “Sì è lavorato per fare in modo che il bene farmaco e la salute siano considerati in modo diverso rispetto agli altri beni. Il principio è quello che non va contingentata la salute di un Paese perchè questo è uscito dall’Unione europea. Dunque per la farmaceutica non dovrebbero nascere ostacoli”.

Il futuro

Tra pochi giorni cominciano gli “anni Venti” di questo millennio e non può mancare un riferimento alle “profonde trasformazioni del settore” farmaceutico. Una di queste riguarda le competenze digitali che sono e saranno sempre più necessarie: “Nei prossimi 10 anni stimiamo che si renderanno necessarie 100 nuove professioni e la formazione mirata dei

giovani deve partire subito”, dice Scaccabarozzi, citando lo studio di Bain & Company – di cui anche AboutPharma si è occupata nella scorse settimane – sui nuovi profili professionali per la digitalizzazione dell’industria del farmaco.