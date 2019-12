Il piano Usa per importare farmaci dal Canada e abbassare i prezzi dei listini

Ci sono varie proposte sul tavolo per aumentare i medicinali in arrivo dal nord. Tuttavia Ottawa ha fatto sapere che un aumento delle spedizioni dei suoi prodotti a prescrizione potrebbe mettere a rischio le proprie forniture interne

Ci sono spiragli per importare farmaci dal Canada e abbassare i prezzi dei listini. In ballo c’è una proposta di legge che dovrebbe migliorare l’arrivo di prodotti a prescrizioni dai cugini canadesi. Anche la Fda si sta muovendo per mettere a punto delle linee guida congiunte con il governo e gli stakeholder. Il primo passo sarà quello di coinvolgere il Canada e in un secondo momento anche altri soggetti terzi.

La proposta

Il documento al momento disponibile è una bozza nell’attesa della pubblicazione ufficiale che è prevista per il 23 dicembre 2019. Infatti sarà prevista una consultazione pubblica per valutare le varie fasi del processo. Il tutto sarà gestito e controllato dalla Food and drug administration. “Il programma di importazione – è scritto sul documento del Dipartimento di salute – sarà co-sponsorizzato dai farmacisti, venditori e altri Stato o entità non federali. Tra l’altro le varie agenzie si assicureranno che tutti i prodotti importati non aggiungeranno rischi per la salute e la sicurezza. “Queste sono azioni storiche per il Dipartimento della Salute pubblica e per la Fda”, ha dichiarato il Alex Azar, Segretario dell’Hhs. “Il presidente Trump – continua Azar – ha riconosciuto l’opportunità di abbassare i prezzi per i cittadini americani attraverso la possibilità di una importazione sicura”. Come rivela la Fda nel suo comunicato, seguirà ora una fase di consultazione pubblica della durata di 75 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register per la proposta di legge. Per le linee guida i giorni per la consultazione saranno 60.

Qualche dubbio

Aumentare l’esportazione dal nord sembra una buona idea, tuttavia Ottawa ha già fatto sapere che avrà molta difficoltà nell’ampliare il suo export per rispondere alla domanda dei pazienti americani. Il Paese esporta circa il 70% dei suoi farmaci a prescrizione e un possibile aumento rischierebbe di compromettere il mercato interno. Tutto sommato quello canadese è un mercato piccolo, solo il 2% del totale globale contro il 44% di quello Usa. Quasi 700 milioni di prescrizioni nel 2018 contro i 4,2 miliardi dei vicini. Tra l’altro, se pensiamo che la Florida, da sola, ha un bacino più ampio di quello canadese, le scorte del Paese potrebbero esaurirsi in meno di sei mesi.