Partnership Biofarma-Nutrilinea per Dm, nutraceutica e cosmetica

Il Gruppo che verrà a costituirsi, con circa 170 milioni di euro di fatturato e oltre 600 dipendenti, manterrà il nome Biofarma e avrà a Mereto di Tomba il suo quartier generale. Maurizio Castorina sarà il nuovo Ceo e Germano Scarpa sarà presidente

Spazio a un nuovo gruppo industriale con l’intesa Biofarma-Nutrilinea, aziende attive nel settore degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici.

La nuova entità

Il Gruppo che verrà a costituirsi, con circa 170 milioni di euro di fatturato e oltre 600 dipendenti, avrà la dimensione e la struttura necessarie per poter essere competitivo a livello globale. I fondatori e azionisti di riferimento di Biofarma, Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, deterranno una quota significativa del nuovo Gruppo, il quale manterrà il nome Biofarma e avrà a Mereto di Tomba (UD) il suo quartier generale. Continueranno, inoltre, a ricoprire un ruolo centrale nel suo sviluppo futuro. Germano Scarpa manterrà la propria carica di presidente di Biofarma e continuerà a rappresentare l’impresa sul territorio. Inoltre, entrambi i fondatori siederanno nel consiglio di amministrazione e manterranno deleghe in ambito di ricerca e sviluppo, di gestione dei grandi clienti, di comunicazione e di sviluppo strategico.

Maurizio Castorina, attuale Ceo di Nutrilinea, assumerà la carica di amministratore delegato del nuovo gruppo. Giuseppe Giorgini, attuale presidente di Nutrilinea, invece, manterrà la stessa carica e avrà deleghe su operazioni di carattere straordinario per il gruppo. Marco Malaguti, attuale Direttore generale di Biofarma, assumerà la carica di Direttore generale del gruppo. A mantenere la maggioranza azionaria sarà White bridge investments, attuale azionista di riferimento di Nutrilinea.

Nuova fase di crescita

Germano Scarpa e Gabriella Tavasani hanno commentato: “L’unione di due importanti Gruppi ci permetterà di investire sul futuro e sulla continuità della nostra impresa, avendo un impatto sostenibile e duraturo sul territorio”. Maurizio Castorina, Ceo di Nutrilinea, ha aggiunto: “La partnership tra Biofarma e Nutrilinea permetterà al gruppo di accedere a nuove risorse indispensabili per raggiungere l’obiettivo dichiarato di leadership a livello europeo. Si verrà così a creare un’eccellenza sul mercato italiano capace di attrarre nuovi talenti, investire su progetti innovativi, creare posti di lavoro e generare un impatto sostenibile e duraturo sul territorio”.

L’assistenza legale e finanziaria nell’operazione

Biofarma è stata assistita da Carlo Molaro, Tommaso Vidale e Marco Kraner dello studio Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro, in qualità di advisor finanziario. Per gli aspetti legali sono stati coinvolti Luca Ponti, Francesca Spadetto e Paolo Panella dello studio Ponti & Partners. Nutrilinea è stata assistita dagli avvocati Matteo Delucchi e Beatrice Riva dello studio legale Giovannelli e associati in qualità di advisor legale, mentre Michele Aprile e Daniel Canola dello studio Ludovici & Partners si sono occupati degli aspetti fiscali e tributari.