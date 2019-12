Se la medicina rigenerativa guarda agli scarti animali

Alcuni resti della filiera alimentare (o tessile, nel caso dei bachi da seta) presentano qualità molto interessanti per sviluppare nuovi biomateriali da impiegare in ambito clinico. L’Università di Trento sta studiando diverse applicazioni, ma per i brevetti ci vorrà ancora tempo. Dal numero 3 di Animal Health

Bachi da seta, suini, bovini (e anche cammelli) alleati della medicina rigenerativa per la ricerca di nuovi biomateriali. L’Università di Trento sta studiando da tempo queste applicazioni partendo dagli scarti animali e l’obiettivo è ambizioso: usare i materiali concessi da Madre natura per impiego medico e sostituire, piano piano, quelli in uso oggi.

Il baco da seta

La prima fonte di ispirazione è stata la seta, da cui si estrae la fibroina, un biopolimero che il baco usa per creare il filo con cui costruisce il bozzolo, sua difesa meccanica e contro agenti esterni come raggi Uv, batteri, muffe. “Abbiamo imparato a processare i bozzoli prodotti dai bachi domestici e altri scarti, scioglierli, e isolare proteine diverse – commenta Antonella Motta, a capo del gruppo di ricerca – come la fibroina appunto, per poi costruire oggetti nuovi, come spugne tridimensionali, gel, membrane biocompatibili, che possono interagire con le cellule del corpo per stimolarne la riparazione. Abbiamo osservato che le cellule li gradiscono e inoltre ne supportano l’attività in termini di efficienza e velocità e favoriscono la guarigione”.

Terra e mare

La ricerca poi si è spostata anche su altri materiali, come il collagene, attualmente estratto da bovini o suini, il cui utilizzo però è stato limitato da problemi dovuti all’encefalopatia spongiforme bovina (il morbo della mucca pazza) o legati a scelte religiose che ne proibiscono l’assunzione. Così i ricercatori trentini hanno cominciato a dedicarsi agli animali marini, mettendo a punto metodi per isolare il collagene – utile per riparare ossa e cartilagini – dalle meduse o dalle scaglie di pesce: “Inoltre utilizziamo l’osso di seppia per ottenere bioceramiche e ultimamente grazie anche a un progetto europeo che coordino che si chiama Remix, che vede anche la partecipazione della Mongolia, abbiamo cominciato a estrarre la cheratina, una proteina che abbiamo non solo nei capelli e nelle unghie, ma anche nella pelle, dai peli di cammello, cavallo e capra di razza cashmere. Infine la chitina, che si estrare dal carapace del granchio, dell’aragosta e dei gamberi. Tutti scarti alimentari”.

Recupero degli scarti

I biomateriali infatti non vengono estratti da allevamenti di animali sacrificati di proposito, ma derivano tutti da prodotti di rifiuto alimentare o tessile. Per esempio si usano i bozzoli già abbandonati dall’insetto, o gli scarti di lavorazione dell’industria tessile della seta (“in genere c’è una perdita del 70% del materiale, che noi in parte recuperiamo, grazie ad accordi con aziende del settore” precisa Motta), il già citato osso di seppia, o il pelo animale che deriva dalla tosatura, le scaglie di pesce che verrebbero buttate.

Pochi brevetti

Nonostante i buoni propositi, i brevetti già in cantiere e una buona valutazione preclinica, nessuno di questi prodotti è però ancora arrivato in clinica. Un po’ perché, come sottolinea Motta, comporta uno stanziamento di fondi che non possono assolutamente supportare da soli. Un po’ per i limiti della normativa: “Non era stata ancora scritta una regolamentazione per mettere sul mercato prodotti per l’ingegneria dei tessuti – conclude l’esperta – c’era un po’ di incertezza su come differenziare questi materiali dai dispositivi classici impiantabili”. Le normative oggi si stanno aggiornando in Europa, ma il processo resta molto lungo, circa 15- 20 anni, prima che un’azienda possa mettere sul mercato e quindi portare in clinica un prodotto sicuro ed efficace per la medicina rigenerativa. Negli Usa invece, dove si investe molto in questo settore, ci sono già aziende che producono materiali per l’ingegneria dei tessuti e in particolare matrici a base di seta, approvati dalla Food and drug administration (Fda).

