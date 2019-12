Cancro al pancreas, la Fda approva l’utilizzo di olaparib

Il farmaco, sviluppato da AstraZeneca e Msd, è stato approvato dall'agenzia regolatoria statunitense per la cura e il mantenimento della malattia nei pazienti adulti

La Food and drug administration ha approvato l’utilizzo di olaparib per il trattamento dei pazienti affetti da cancro al pancreas. Il farmaco, sviluppato da AstraZeneca e Msd (nota come Merck in Usa e Canada), è stato approvato dall’agenzia regolatoria statunitense per la cura e il mantenimento negli adulti di adenocarcinoma germinale metastatico mutato con Brca (gBRCAm) metastaticola cui malattia non è progredita per almeno 16 settimane in un regime di chemioterapia a base di platino di 1a linea.

Lo studio

Più in dettaglio, l’approvazione segue la raccomandazione del comitato consultivo statunitense per la lotta alla droga (ODAC) del 17 dicembre scorso basato sui risultati dello studio Polo di fase III. I risultati dello studio hanno mostrato un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo della sopravvivenza libera da progressione, in cui il farmaco ha quasi raddoppiato il tempo in cui i pazienti con carcinoma pancreatico metastatico gBRCAm hanno vissuto senza progressione della malattia o morte fino a una mediana di 7,4 mesi rispetto a 3,8 mesi con placebo. Cancro al pancreas, una nuova soluzione

In merito a questa nuova soluzione, Dave Fredrickson, vicepresidente esecutivo della business unit oncology di AstraZeneca ha dichiarato: “I pazienti con carcinoma pancreatico avanzato hanno storicamente affrontato scarsi risultati a causa della natura aggressiva della malattia e dei progressi limitati del trattamento negli ultimi decenni. Olaparib è ora l’unica medicina mirata approvata in pazienti selezionati con biomarcatori con carcinoma pancreatico avanzato”.

L’impegno di AstraZeneca e Msd

“Olaparib incarna l’impegno di Msd e AstraZeneca a far progredire il trattamento di tipi di cancro sfavorevoli, incluso il carcinoma del pancreas metastatico”. Ha dichiarato Roy Baynes, chief medical officer di Msd. L’approvazione estesa di questo farmaco rappresenta una pietra miliare significativa per i pazienti e supporta il valore dei test Brca sulla linea germinale nei pazienti con questa malattia”.