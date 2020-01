Violazione di brevetto, resta l’enigma europeo sul risarcimento danni

Gli effetti e le interpretazioni della decisione della Corte di Giustizia Ue sul caso che ha opposto Bayer a Gedeon Richter e Exeltis. I giudici nazionali dovranno fare ancora più attenzione sulle richieste di misure inibitorie alla commercializzazione di farmaci. *Dal numero 174 del magazine

di Laura Orlando (Managing Partner, Herbert Smith Freehills Studio Legale)

Ha quindici anni la Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 (c.d. Direttiva Enforcement) che armonizza a livello europeo gli strumenti processuali per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e per garantire un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio dell’Unione.

Per molti aspetti, tuttavia, la Direttiva è stata implementata dai singoli Stati membri in modo disomogeneo e ancora oggi ciò si riflette in notevoli differenze nelle procedure nazionali.

Particolarmente discussa è stata l’implementazione dell’articolo 9(7) della Direttiva, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del convenuto/ resistente, ordinare all’attore/ricorrente di risarcire il danno eventualmente causato da misure cautelari e provvisorie, quali ad esempio un ordine di inibitoria, qualora tali misure decadano o siano revocate a causa di un’azione od omissione dell’attore o poiché viene successivamente accertato che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale (tipicamente poiché il diritto stesso viene successivamente dichiarato invalido).

L’interpretazione di tale disposizione è stata recentemente oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“Cgue”), resa il 12 settembre 2019 nel caso C-688/17, su rinvio pregiudiziale sollevato da una corte ungherese nell’ambito del procedimento pendente tra Bayer Pharma AG (“Bayer”) e Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (“Gedeon Richter”) nonché Exeltis Magyarország Gyógyszerker-eskedelmi K . (“Exeltis”).

La vicenda in sintesi

Per comprendere la vicenda che ha dato origine al rinvio pregiudiziale innanzi alla Cgue, è bene ricordare che il sistema brevettuale ungherese prevede la “biforcazione” di cui al modello tedesco, e pertanto l’accertamento della contra azione di un brevetto è disgiunto rispetto all’accertamento della validità del brevetto stesso. Possono quindi essere legittimamente emesse misure cautelari volte a inibire un atto di apparente violazione di un brevetto, prima che la validità del brevetto stesso possa essere confermata, anche solo sommariamente, in giudizio.

Questo è esattamente quanto accaduto nella vicenda in questione. Bayer, titolare di un brevetto relativo a un prodotto medicinale contraccettivo, ha chiesto e (al secondo tentativo) ottenuto dal Tribunale di Budapest l’adozione di misure provvisorie volte a inibire alla Gedeon Richter e alla Exeltis la commercializzazione dei propri prodotti farmaceutici generici: commercializzazione che era stata avviata dalle stesse mediante un “lancio a rischio”, cioè in pendenza del brevetto di Bayer e senza preliminarmente instaurare un procedimento per contestarne la validità (c.d. “clearing the way”).

Tali misure inibitorie sono state successivamente revocate per vizi di procedura per poi essere respinte in virtù della pendenza del procedimento volto alla dichiarazione dell’invalidità del brevetto, nel frattempo instaurato dalle resistenti, conclusosi con una pronuncia di invalidità.

Le società Gedeon Richter ed Exeltis hanno quindi avviato un procedimento separato per chiedere la condanna di Bayer al risarcimento del danno che ritenevano di aver subito per effetto delle misure cautelari concesse e in seguito revocate. Bayer si è difesa invocando l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale ungherese che esonerano dall’obbligo di risarcimento “colui che dimostra di aver agito come era generalmente da attendersi da chiunque nella situazione in questione” e qualora “la persona lesa non abbia agito come era generalmente da attendersi da chiunque nella situazione in questione per evitare o ridurre il danno”, facendo leva sul fatto che le controparti avessero intenzionalmente assunto il rischio di introdurre sul mercato i propri prodotti in costanza di brevetto, senza premurarsi di ottenere una previa declaratoria di invalidità dello stesso.

Il Tribunale di Budapest ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento e sottoporre alla Cgue le seguenti questioni pregiudiziali circa l’interpretazione dell’arti- colo 9(7) della Direttiva Enforcement: (i) se spetti agli Stati membri stabilire le norme giuridiche sostanziali relative alla responsabilità delle parti, nonché all’entità e alla modalità del risarcimento, nel caso di danni arrecati da misure che sono state successivamente revocate dal giudice e, in caso di risposta affermativa; (ii) se l’articolo 9(7) della Direttiva osti all’applicazione della normativa di uno Stato membro che esclude detto risarcimento a favore del convenuto, nel caso in cui quest’ultimo abbia contribuito a causare il danno sofferto o non abbia agito “come era generalmente da attendersi da chiunque nella situazione in questione” purché in ogni caso “l’attore, al momento di chiedere la misura provvisoria, abbia agito come era generalmente da attendersi da chiunque in tale situazione”.

La decisione della Cgue

Con la decisione del 12 settembre 2019, la Corte ha innanzitutto chiarito che l’articolo 9(7) della Direttiva Enforcement non osta all’applicazione delle norme nazionali in vigore negli Stati membri, purché ai giudici nazionali sia conferito il potere di ordinare all’attore di corrispondere al convenuto un “adeguato risarcimento” del danno eventualmente arrecato dalle misure provvisorie concesse e successivamente revocate.

Secondo la Cgue, la nozione di “adeguato risarcimento” deve essere considerata “nozione di diritto dell’Unione” e, come tale, deve formare oggetto di un’interpretazione uniforme e armonizzata in tutti gli Stati membri. Spetta tuttavia ai giudici nazionali valutare quando il risarcimento possa ritenersi “adeguato” nel merito, “alla luce delle circostanze specifiche”.

Secondo la Cgue, il risarcimento è senz’altro adeguato e deve essere concesso nel caso di “domande infondate” (o per meglio dire, ingiustificate) di misure provvisorie, ovverosia quando sia evidente fin dall’inizio che non sussiste il c.d. periculum in mora: il rischio che il ritardo nell’adozione delle misure richieste in via cautelare causi al titolare del diritto un danno irreparabile.

La Cgue evidenzia d’altro canto che la revoca o decadenza di misure cautelari inizialmente concesse non può di per sé dare luogo a una pretesa risarcitoria sull’assunto che per ciò solo la relativa domanda fosse ab origine ingiustificata. Una diversa conclusione avrebbe l’e etto di dissuadere il titolare del diritto di proprietà intellettuale dal ricorrere alle misure cautelari di cui all’articolo ciò sarebbe in contrasto con le finalità della Direttiva stessa.

Parimenti, la Cgue evidenzia come il c.d. “lancio a rischio”, ovverosia la circostanza che il convenuto si assuma il rischio di commercializzare i propri prodotti nonostante sia stato concesso un titolo di proprietà intellettuale che possa ostacolare tale commercializzazione e senza previa- mente premurarsi di farne veri care in giudizio la validità, esclude che la domanda di misure cautelari possa aprioristicamente ritenersi infondata o ingiustificata, salvo che – nel caso concreto – vi sia stato un abuso delle procedure e delle misure stesse da parte del titolare dei diritti.

L’accertamento dell’eventuale abuso è una valutazione di fatto che spetta al giudice nazionale compiere caso per caso e tenendo “debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti” (così al paragrafo 70 della decisione).

Le implicazioni

I principi stabiliti dalla Cgue in questa decisione sono di particolare interesse soprattutto in quei Paesi, come l’Italia, che al pari dell’Ungheria non hanno implementato l’articolo 9(7) della Direttiva Enforcement attraverso l’introduzione di norme ad hoc. In questi Paesi, infatti, si pone la questione se le norme generali pre- viste dall’ordinamento in tema di responsabilità per danni siano adeguate a fondare un eventuale risarcimento nel caso in cui sia necessario ai sensi della previsione di cui all’articolo 9(7) della Direttiva Enforcement, come interpretata dalla Cgue.

In Italia la norma generale in materia di fatto illecito presuppone come condizione di applicabilità che un fatto doloso o colposo cagioni ad altri un danno “ingiusto” (art. 2043 del Codice civile).

Nel caso di “ingiustizia”

Proprio la nozione di “ingiustizia” implica che difficilmente tale norma possa trovare effettiva applicazione in una situazione in cui l’eventuale danno sia causato a un concorrente da una misura cautelare legittimamente emessa da un’autorità giudiziaria. Soprattutto in materia di brevetti farmaceutici, è prassi che nell’ambito dei procedimenti cautelari il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio esperto della materia al fine di ottenere, nel contraddittorio legale e tecnico con le parti in causa, una dettagliata e motivata relazione tecnica sulla validità e contra azione dei brevetti azionati. È pertanto rarissimo che in Italia una misura inibitoria cautelare sia concessa senza un previo approfondito esame del merito tecnico che, di fatto, funge a priori da filtro contro domande palesemente infondate o pretestuose.

Il fatto che in un successivo giudizio di merito un diverso consulente tecnico d’ufficio possa giungere a conclusioni opposte circa la validità e contra azione del brevetto e, per l’effetto, la misura cautelare inibitoria nel frattempo concessa venga revocata, fa parte della naturale dialettica processuale, sicché risulta molto difficile sostenere che il danno subito dalla parte prima soccombente e poi vittoriosa sia un danno ingiusto e imputabile a dolo o colpa grave della parte che ha agito.

La responsabilità per danni

In tema di responsabilità per danni vi è poi nel Codice di procedura civile una norma che disciplina l’istituto della c.d. “lite temeraria” e costituisce specificazione della norma generale in materia di responsabilità per extracontrattuale (art. 96 c.p.c.). Secondo la giurisprudenza, questa norma si applica proprio nei casi in cui una parte abbia abusato degli strumenti processuali previ- sti dalla legge: in sostanza lo stesso presupposto che secondo la Cgue, nell’interpretazione fornita nella decisione in commento, deve ricorrere perché sorga il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 9(7)della Direttiva Enforcement.

Ai sensi dell’art. 96 c.p.c., tuttavia, l’eventuale danno può essere liquidato dal Giudice soltanto nella medesima sentenza che definisce la lite, se si accerta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. Si tratta quindi di uno strumento meramente endoprocedimentale, non idoneo a costituire la base legale per una separata causa di danni ai sensi dell’articolo 9(7) della Direttiva Enforcement.

Per queste ragioni, a oggi la previsione di cui all’articolo 9(7) della Direttiva di fatto non ha trovato applicazione pratica nel nostro ordinamento e, anche a seguito della pronuncia della Cgue nel caso Bayer, non è chiaro quale norma italiana possa effettivamente conferire al Giudice il potere di ordinare un “adeguato risarcimento” del danno eventualmente arrecato da misure provvisorie concesse a tutela della proprietà intellettuale e successivamente revocate.

La centralità del concetto di “abuso”

La Cgue tuttavia ha chiarito la centralità del concetto di “abuso” nell’ambito della nozione di responsabilità per danni ai sensi dell’art. 9(7) della Direttiva Enforcement. Questo è senz’altro in linea con l’interpretazione che la giurisprudenza italiana aveva tradizionalmente adottato in merito ai presupposti per la risarcibilità del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ma è particolarmente interessante in materia di proprietà intellettuale poiché finora il concetto di “abuso di brevetto” ha essenzialmente avuto centralità soltanto in sede di accertamento di eventuali responsabilità di tipo anti-concorrenziale, dove la condanna al risarcimento dei danni si fonda su basi giuridiche diverse.

In ogni caso, a seguito di questa pronuncia vi è da attendersi una maggiore attenzione da parte dei Giudici nel vagliare in senso ampio la condotta di tutte le parti in causa, al fine di valutare se la richiesta di misure cautelari, quali l’inibitoria della commercializzazione di un prodotto medicinale concorrente, possa ritenersi a priori ingiustificata.