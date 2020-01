Reagire alla crisi economica con il value based pricing

La recessione tradizionalmente peggiora gli outcome di salute e spinge i Paesi del mondo a intervenire sulla farmaceutica (tagli, riduzione di prezzi etc.). Il riconoscimento di valore delle terapie dovrebbe ridurre gli impatti, ma molti ostacoli si frappongono. Dal numero 174 del magazine

di Andrea Mantovani, già direttore Market access di Amgen, Sanofi e Novartis

La recessione economica è stata un punto di svolta in tutto il mondo per quanto riguarda la richiesta di “maggiore valore” offerto dal mondo farmaceutico. Le autorità pubbliche europee lottano continuamente per mantenere un elevato livello di accesso all’assistenza sanitaria, limitando al tempo stesso gli aumenti di spesa legati all’invecchiamento della popolazione e all’aumento della domanda, legata soprattutto alle malattie croniche (diabete e cardiovascolari), all’oncologia e, recentemente, alle malattie rare.

L’ultima recessione economica globale ha esercitato una pressione supplementare sui bilanci pubblici in Europa e nel mondo intero. L’Europa e gli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi occidentali nel 2008/2009 sono stati ampiamente colpiti dalla crisi finanziaria. Con il perdurare della recessione in Europa, l’effetto si è fatto sentire soprattutto nei paesi dell’Europa meridionale e in Irlanda.

Gli effetti sulla salute…

Ben presto il problema del debito finanziario dei singoli paesi europei si è trasformato in una crisi nell’Eurozona, che è diventata una priorità assoluta per la Banca centrale europea e il Parlamento europeo. Tutti i paesi sono stati spronati ad attuare misure di risparmio sui costi che incidono sul finanziamento pubblico dell’assistenza sanitaria. La recessione, definita come due trimestri consecutivi di crescita negativa del prodotto interno lordo (Pil), può avere un effetto negativo sulla salute della popolazione, poiché le crisi economiche sono fortemente associate a una diminuzione dell’utilizzo dell’assistenza sanitaria e a un deterioramento dei risultati sanitari. Non è un caso che suicidi e omicidi siano notoriamente aumentati tra gli uomini e le donne in età lavorativa quando la disoccupazione è cresciuta rapidamente durante le precedenti recessioni in Europa e nel resto del mondo.

… e sulla politica farmaceutica

L’Organizzazione mondiale della sanità ha esaminato l’influenza della recessione sulla spesa, sulle vendite e sui prezzi dei farmaci tra il 2007 e il 2009 in 84 Paesi. Gli effetti rilevati sono contrastanti e il calo maggiore delle vendite di medicinali si è verificato nei paesi ad alto reddito e in Europa. Secondo l’Oms, i paesi più gravemente colpiti dalla crisi, come le repubbliche baltiche, la Grecia, il Portogallo, l’Italia e la Spagna, hanno attuato diverse misure di politica farmaceutica, includendo riduzioni dei prezzi, modifiche dei tassi di rimborso, sviluppo di modelli di International referencing pricing (Irp), promozione di prezzi più bassi grazie alla promozione dei biosimilari e dei generici, revisioni dei formulari nazionali, ritardi nell’accesso all”innovazione, criteri di rimborso più severi, diverse forme di rimborso dei prodotti, in gran parte legate ai risultati clinici. Lo stesso è accaduto e sta accadendo nel resto d’Europa (Regno Unito, Germania, Francia) e Giappone. Anche gli Stati Uniti sono alle prese con un dibattito governativo che sta avendo un forte impatto sui prezzi e sui sistemi di Pbm (Pharmacy benet management).

Le reazioni

I modi in cui i paesi hanno reagito alla recessione sono stati molto diversi. Gli Stati economicamente meno stabili hanno attuato un numero maggiore di politiche che hanno colpito il settore farmaceutico, rispetto ai paesi economicamente più forti. Tuttavia, nonostante i numerosi cambiamenti di politica e contrariamente alle aspettative generali, il consumo complessivo di prodotti farmaceutici nelle 10 classi terapeutiche più vendute ha continuato ad aumentare nella maggior parte dei paesi e non vi è stata una netta differenza tra paesi economicamente stabili e paesi meno stabili. Inoltre, le previsioni sul consumo e le vendite complessive di prodotti farmaceutici sono viste in rialzo nei prossimi anni.

Puntare al riconoscimento del valore

Il valore dei farmaci è stato ed è tuttora un fattore chiave per le case farmaceutiche al fine di introdurre nuovi prodotti sul mercato al giusto prezzo e per mantenere i prezzi e i margini esistenti per i farmaci più vecchi. In proposito è lecito credere che tale valore sia il risultato di una articolata rappresentazione (si veda il grafico) strettamente legata al concetto di Value Based Pricing, quindi al valore generato e associato ai costi diretti, indiretti e sociali. Restano però ancora aperte alcune domande: quali elementi di valore dovrebbero essere inclusi nell’equazione? Quanto è in grado il sistema di tracciare e riconoscere gli elementi di valore e di collegarli ai costi associati? Dal punto di vista dell’accesso al mercato, perché il Value based pricing non è stato adottato in modo così ampio come previsto?

La letteratura scientifica descrive esattamente quali attributi dovrebbero essere discussi e che tipo di prospettiva dovrebbe essere utilizzata quando si includono o si escludono alcuni elementi di valore (es. costi netti, QALYs guadagnati, produttività, fattori che favoriscono l’aderenza terapeutica, rischio e/o paura di contagio etc.). Quasi sempre emerge che, mentre il concetto di Value based pricing (e di Value based healthcare) è virtualmente supportato da tutti i sistemi sanitari, ci sono ancora molti ostacoli da superare per implementare correttamente il modello. Ecco quali:

la definizione di valore non è comunemente compresa e condivisa da tutte le parti del sistema; anche i pesi attribuiti al valore, una volta concordato, rappresentano un ostacolo significativo per determinare il giusto prezzo: il valore della speranza deve essere ponderato quanto il valore del QALY guadagnato? E quale peso dovrebbe essere dato alle ricadute scientifiche? l’incontro tra valore e costi è difficile da realizzare: i sistemi probabilmente non hanno la tecnologia, le piattaforme sottostanti e le competenze per eseguire questi complessi algoritmi; il tempo è sempre un problema e ogni anno i budget devono essere definiti e finalizzati: il tempo sta diventando un punto di pressione per assicurare che valore e costi siano ben collegati e che i risultati siano attentamente e tempestivamente monitorati nel tempo.

Ci sono alcuni esempi di Value based pricing in Europa (principalmente in Italia, Svezia e Francia), ma il valore stimato è tipicamente il valore clinico di un determinato farmaco (si veda l’ultimo caso in Italia per il rimborso Car-T, basato su un certo risultato finale per attivare il pagamento basato sulla performance). Ma che dire degli effetti collaterali di altre tecnologie che potrebbero consentire risultati molto migliori per i pazienti, come dispositivi di monitoraggio, sensori, dati intelligenti, dispositivi intelligenti, terapie digitali? Non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del valore assistenziale di un paziente e dei costi associati?

Vantaggi per tutti?

Altro quesito. In che misura un prezzo basato sul valore è vantaggioso per le aziende farmaceutiche, i contribuenti e i pazienti? Il valore è sempre stato il mantra per l’approvazione dei farmaci negli ultimi anni: l’introduzione dei cinque livelli di valutazione da parte di Francia, Germania e poi Italia è un chiaro esempio di quanto il valore aggiunto dai nuovi farmaci sia così importante per i sistemi sanitari di tutto il mondo; il dibattito nel Regno Unito (e ora negli Usa) intorno alle giuste soglie per premiare l’innovazione è anche un chiaro esempio di come i sistemi stiano ponendo sempre più enfasi su questo concetto per garantire ai pazienti risultati migliori.

Il Value based pricing sembra una conclusione logica su come affrontare questo problema per tutti gli attori del sistema, in quanto è il denominatore comune a tutti: i pazienti danno valore ai risultati sanitari che otterranno assumendo un nuovo farmaco rispetto a quelli esistenti (o inesistenti); le aziende biofarmaceutiche sono interessate a portare sul mercato risultati migliori in termini di salute e, allo stesso tempo, a recuperare i costi di R&S oltre ad altri costi generali per ricompensare tutte le parti interessate; i payers sono interessati ad approvare nuovi farmaci che porteranno a migliori risultati sanitari per i pazienti e allo stesso tempo si assicurano che il denaro speso sia appropriato rispetto ad altre priorità, per cui la tecnologia dovrebbe essere economicamente vantaggiosa.