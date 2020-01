Coniugati farmaco-anticorpo, è il loro momento?

Un’analisi condotta per la Reuters mostra che sono dozzine le aziende farmaceutiche che stanno conducendo esperimenti clinici sugli Adc. In particolare sarebbero 89 le terapie in studio che associano un anticorpo a un agente tossico antitumorale

di Redazione AboutPharma Online

Secondo un’analisi della Reuters sono dozzine le aziende farmaceutiche che stanno conducendo esperimenti clinici sui coniugati farmaco-anticorpo (Adc). Al momento in particolare sarebbero 89 le terapie in studio che associano un anticorpo a un agente tossico antitumorale. Un numero senza precedenti, secondo i dati raccolti da Beacon Targeted Therapies per la Reuters, in base alla revisione delle pipeline delle aziende (Beacon fornisce consulenza alle aziende farmaceutiche su terapie mirate, aiutandoli a decidere se perseguire potenziali farmaci o reindirizzare gli sforzi, in base alle tendenze del settore). E molti altri composti sarebbero al momento in fase pre-clinica.

I “missili guidati”

Gli Adc sono descritti dai ricercatori come “missili guidati”, progettati per eliminare il tumore e rilasciare citotossine che erogano fino a 10.000 volte la potenza della chemioterapia standard, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani. Niente di nuovo se si pensa che l’approccio è da decenni al centro dell’attenzione del settore biotecnologico. Ma molte delle sperimentazioni sugli Adc sono fallite a causa della complessità dell’accoppiamento tra l’anticorpo giusto e l’agente tossico appropriato. Alcuni sono stati abbandonati perché troppo deboli, altri perché troppo dannosi.

Scarsi risultati

Dal 2000 al 2018, solo cinque coniugati farmaco-anticorpo hanno ottenuto l’approvazione. Solo uno, il Kadcyla di Roche, approvato nel 2013 per il carcinoma mammario, ha superato il miliardo di dollari di vendite annuali. Questo dopo che i dati dello scorso anno hanno dimostrato di aver aumentato la sopravvivenza libera da malattia per alcuni pazienti rispetto al trattamento standard, Herceptin sempre di Roche.

Coniugati farmaco-anticorpo migliori

Negli anni però, i ricercatori hanno sviluppato sistemi migliori per collegare “carichi utili” e anticorpi e raggiungere i tumori con più precisione. L’aumento degli investimenti in Adc infatti sarebbe stato alimentato, in parte, dai miglioramenti della cosiddetta tecnologia “linker” che lega l’anticorpo alle sue tossine cancerogene, mantenendole stabili nel sistema circolatorio fino a quando il farmaco citotossico non può essere liberato sul bersaglio tumorale. Inoltre c’è una maggior comprensione di come progettare gli Adc per uccidere anche le cellule tumorali circostanti che in precedenza erano eluse.

“Stiamo assistendo ai benefici di una tecnologia che sta maturando ora” ha affermato Chris Martin, Ceo della Svizzera Adc Therapeutics. “Ci sono voluti più o meno 15 anni, per iniziare davvero a trasformare l’arte in una scienza”.

2019, l’anno dei Adc

Nel 2019 i regolatori statunitensi hanno approvato tre coniugati farmaco-anticorpo. Il farmaco contro il tumore al seno di AstraZeneca e Daiichi Sankyo (Enhertu), che ha dimostrato di aiutare i pazienti che avevano fallito numerosi trattamenti precedenti a sopravvivere con una mediana di oltre 16 mesi prima che la loro malattia peggiorasse. Il farmaco per il cancro alla vescica di Astellas e Seattle Genetics (Padcev), che ha ricevuto una rapida approvazione a dicembre, sulla base delle prove che il 44% dei pazienti che avevano fallito l’immunoterapia ha mostrato un miglioramento e, in alcuni casi, nessuna evidenza di cancro, quando sono stati valutati dopo il trattamento.

L’antitumorale di Roche (Polivy) ha ricevuto via libera a giugno, contro il linfoma, dopo aver prodotto tassi di risposta completi, senza segni di malattia, nel 40% dei pazienti in combinazione con altre due terapie.

Ottimismo

Anche se tutti e tre i neo-approvati Adc devono ancora confermare la loro efficacia in ulteriori studi, Big pharma sembra essere ottimista sul fatto che il tempo dei coniugati farmaco-anticorpo potrebbe essere arrivato (sempre secondo quanto riferisce la Reuters). “C’è di nuovo un risveglio perché c’è una nuova generazione di molecole in cui il linker è più efficiente” ha confermato alla Reuters Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dell’Istituto europeo di oncologia di Milano.

Sperimentazioni

Tra i farmaci Adc ancora in fase sperimentale vi sono la mafodotina belantamab contro il mieloma multiplo portata avanti da GlaxoSmithKline. Mentre Adc Therapeutics, ha in corso diversi studi su farmaci sperimentali, tra uno cui il partner danese Genmab, contro i tumori del sangue e solidi. La biotech statunitense Immunomedics ha guadagnato una capitalizzazione di mercato di oltre il 60% per 4,3 miliardi di dollari negli ultimi sei mesi, in vista della decisione di fine dicembre della Fda statunitense di rivedere il suo Adc contro il carcinoma mammario triplo negativo. Infine ImmunoGen, colpita da diversi fallimenti di trial in passato, ha ottenuto un rialzo a dicembre per il suo Adc contro il cancro ovarico, quando la Fda ha indicato che potrebbe diventare un candidato per l’approvazione accelerata.

Entusiasmo non universale

Tuttavia, l’entusiasmo non è universale. AbbVie ad agosto ha abbandonato il suo candidato Adc Rova-T dopo aver bocciato uno studio sul cancro del polmone e ha cancellato la maggior parte dei 5,8 miliardi di dollari che ha pagato per lo sviluppatore del farmaco, Stemcentrx, nel 2016. Anche Roche ha fatto marcia indietro. Nel 2013, la società con sede a Basilea aveva circa una dozzina di Adc sperimentali. Oggi ne rimane solo uno ed è in fase di sviluppo per le infezioni da stafilococco, non per il cancro.