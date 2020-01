Nuove norme sul whistleblowing

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore (novembre 2021). Introduce disposizioni volte a garantire una protezione efficace agli informatori. Dal numero 174 del magazine

di Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell’Insubria, Leader Focus team Healthcare e Life sciences studio legale BonelliErede

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 novembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cosiddetto whistleblowers). L’apporto di persone che, testimoni di un comportamento illecito nell’ambito del proprio lavoro, segnalino all’interno dell’organizzazione presso cui svolgono le loro funzioni, ovvero comunichino a un’autorità esterna o divulghino al pubblico informazioni concernenti atti illeciti ottenute in un contesto lavorativo, costituisce infatti un elemento fondamentale per prevenire irregolarità e tutelare l’interesse pubblico, contribuendo a reprimere illeciti, a prevenire danni e a individuare minacce o pregiudizi al pubblico interesse che non verrebbero altrimenti alla luce.

Incoraggiare le segnalazioni

È infatti profondo convincimento della Commissione che, rafforzando la protezione degli informatori e chiarendo le condizioni di protezione anche qualora le informazioni vengano rivelate al pubblico, si incoraggerà la segnalazione di irregolarità anche ai mezzi di comunicazione promuovendo, fra l’altro, il giornalismo di inchiesta. La direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore (novembre 2021), introduce disposizioni volte a garantire una protezione efficace agli informatori, nella consapevolezza che la mancanza di essa rischi di ripercuotersi negativamente sulla libertà di espressione e sulla libertà dei mezzi di comunicazione. Gli Stati membri, in particolare, dovranno assicurare l’istituzione di canali e procedure di segnalazione interni ai soggetti giuridici sia del settore privato sia del settore pubblico che consentano di effettuare segnalazioni sulle violazioni e offrano garanzie idonee a tutelare la riservatezza dell’identità della persona segnalante, la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e l’accesso alle segnalazioni da parte del personale non autorizzato.

Canali di segnalazione interni ed esterni

Ai canali di segnalazione interni ai soggetti pubblici e privati saranno affiancati canali di segnalazione esterni (al datore di lavoro), indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni. Adeguata protezione dovrà essere inoltre assicurata alle persone che, venute a conoscenza di irregolarità, effettuino una divulgazione pubblica di tali violazioni. Le misure di protezione introdotte dalla direttiva prevedono il divieto di adozione di qualsiasi misura di ritorsione contro gli informatori, nonché la minaccia di adozione di misure ritorsive, incluse fra le altre (con elencazione non esaustiva): il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito o referenze negative; nonché l’imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria (art. 19).

Sostegno e protezione a chi denuncia

La direttiva contempla inoltre misure di sostegno (art. 20) e di protezione (art. 21) degli informatori e delle persone coinvolte (art. 22), nonché l’obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” nei confronti di qualsiasi soggetto che ostacoli o tenti di ostacolare le segnalazioni; attui atti di ritorsione o intenti procedimenti vessatori contro gli informatori ovvero violi l’obbligo di riservatezza sull’identità degli informatori (art. 23). Per converso, analoghe sanzioni dovranno essere previste nei confronti di coloro per i quali sia stato accertato che abbiano scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false, diffamatorie o calunniose, e ciò dichiaratamente allo scopo di prevenire segnalazioni dolose e preservare la credibilità del sistema.

Collaborazione

Si introducono così a livello di Unione europea norme analoghe a quelle già previste in alcuni Stati membri, tra i quali l’Italia (si veda la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante. Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), nella convinzione che la collaborazione degli “informatori” possa concorrere a prevenire o attenuare il numero di condotte illecite o criminose, facilitandone l’emersione. Pensando ai recenti scandali e alle frodi che hanno coinvolto il mercato dei farmaci e dei dispositivi è ragionevole auspicare che le nuove norme possano concorrere a rafforzare la vigilanza e a promuovere una miglior tutela dell’interesse collettivo.