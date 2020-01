Insufficienza cardiaca, via libera della Fda a una nuova tecnica chirurgica poco invasiva

L'ente regolatorio americano ha approvato una tecnica per il posizionamento di HeartMate 3, una pompa cardiaca sviluppata da Abbott. che ora può essere impiantata attraverso un'incisione nella parete toracica e tra le costole di un paziente in una cosiddetta toracotomia laterale

La Fda ha approvato una tecnica chirurgica poco invasiva per il posizionamento di una particolare pompa cardiaca, ovvero un dispositivo, sviluppato da Abbott, che consente ai pazienti di evitare l’intervento chirurgico a “cuore aperto”.

Grazie all’approvazione di questa nuova tecnica, il dispositivo HeartMate 3, left ventricular assist device (Lvad), ora può essere impiantato attraverso un’incisione nella parete toracica e tra le costole di un paziente in una cosiddetta toracotomia laterale. Uno studio clinico a braccio singolo ha rilevato che i tassi di sanguinamento eccessivo, infezione e aritmie erano più bassi con il nuovo metodo.

I dati sull’insufficienza cardiaca in Usa

Secondo i dati presenti in un comunicato diffuso da Abbott, in Usa sono circa 615 mila le persone che vivono con insufficienza cardiaca. Inoltre, sempre secondo quanto riporta la nota, si pensa che quasi il 40% abbia raggiunto uno stadio avanzato in cui le terapie tradizionali non funzionano più.

Cosa sono le pompe cardiache

Le pompe cardiache sono piccoli dispositivi meccanici impiantabili che pompano il sangue attraverso il corpo nelle persone il cui cuore è troppo debole per farlo da solo. Le persone che vivono con una pompa cardiaca possono essere in attesa di un trapianto di cuore o non essere candidate per un trapianto e vivranno con il dispositivo per il resto della loro vita

Come riporta il sito FierceBiotech, Abbott afferma che questa alternativa consentirà a un maggior numero di pazienti con insufficienza cardiaca avanzata di ricevere un Lvad, oltre a garantire minori sanguinamenti e tempi di recupero più brevi.

L’approvazione della Fda di HeartMate 3

HeartMate 3 ha ricevuto per la prima volta l’approvazione della Fda nel 2017 come terapia ponte per i pazienti in attesa di un trapianto di cuore. L’anno successivo, la piccola pompa interna è approvata dalla terapia di destinazione per le persone che hanno bisogno di un nuovo cuore ma non sono idonei per un trapianto. “Il primo Lvad approvato – HeartMate I – è stato approvato più di 25 anni fa. Da quel momento, la tecnologia si è evoluta immensamente”, ha affermato Robert Kormos, direttore medico per il supporto circolatorio meccanico di Abbott.

“Il dispositivo HeartMate 3 di oggi, incluso il design e le dimensioni, consente ai medici di impiantarlo con successo senza dover eseguire interventi a cuore aperto e offre tassi di sopravvivenza, come dimostrato nello studio clinico Momentum 3, a due anni paragonabili ai trapianti di cuore, “Disse Kormos.