AboutFuture Leaders’ Talks

10 priorities for 2020

Milano, 3 marzo 2020

Palazzo Bovara, corso Venezia 51

AboutFuture Leaders’Talks, giunto alla quinta edizione, è l’evento annuale che HPS-AboutPharma and Medical Devices dedica al top management dell’industria Life Science, consapevole che in un contesto politico, economico e sociale caratterizzato da rapide trasformazioni e dall’esigenza di adeguare i modelli di business all’evoluzione del mercato, i CEO giochino un ruolo chiave nel definire strategie e orientare il cambiamento.

Obiettivo del dibattito è individuare le key priorities per il 2020 e il prossimo decennio, partendo da alcuni temi chiave. Tra questi:

La trasformazione del lavoro , l’impatto sull’organizzazione, la formazione e la ricerca di competenze, alla luce della rivoluzione digitale, dei processi di M&A, dell’importanza di sviluppare inclusion&diversity

, l’impatto sull’organizzazione, la formazione e la ricerca di competenze, alla luce della rivoluzione digitale, dei processi di M&A, dell’importanza di sviluppare inclusion&diversity Il ruolo del paziente come “healthcare consumer” sulle modalità di erogazione dei servizi sanitari e i nuovi strumenti e approcci richiesti all’industria

sulle modalità di erogazione dei servizi sanitari e i nuovi strumenti e approcci richiesti all’industria Opportunità e challenges che si aprono con l’avvento di big data , I ntelligenza Artificiale , terapie avanzate , fino ai digital therapeutics

, I , , fino ai Fattori che determinano e accrescono la brand reputation (ethic&compliance, CRS etc.)

(ethic&compliance, CRS etc.) Qualsiasi altro interrogativo particolarmente caro e vicino all’expertise dei CEOs

Il format prescelto per l’incontro è un talk show che promuova una discussione aperta su idee e valori con la business community del settore.

Target

L’iniziativa si rivolge al top management e ai direttori di funzione delle aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici, nutraceutiche, alle associazioni di categoria, ai media.