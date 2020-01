Blackstone raccoglie 3,4 miliardi di dollari per il più grande fondo di private equity in life science

Il fondo americano punta a raccogliere in totale 4,6 miliardi di dollari da investire nel campo delle scienze della vita tramite il veicolo denominato Blackstone life science V. Gli investimenti si focalizzeranno su progetti di sviluppo dei farmaci in fase avanzata

Il più grande fondo di investimento nel campo del life science. È quello che sta realizzando Blackstone group, fondo di private equity americano, il quale punta a raccogliere 4,6 miliardi di dollari totali da utilizzare per investimenti nelle scienze della vita. Secondo quanto riporta il sito Reuters.com, il fondo americano si sarebbe già assicurato l’ok degli investitori per buona parte dell’ammontare totale (3,4 miliardi di dollari) del nuovo strumento dedicato al life science (denominato Blackstone Life science V).

Il successo di tale raccolta, analizza Reuters, testimonia il forte appetito degli investitori per la valorizzazione degli investimenti associati allo sviluppo di farmaci ad alto impatto. Anche a fronte di un tasso di rischio piuttosto elevato. Tuttavia, per limitare il rischio di investimento, Blackstone cerca finanzia programmi di sviluppo di farmaci in fase avanzata.

Il nuovo corso di Blackstone

Sotto la direzione del nuovo presidente e direttore operativo, Jon Gray, Blackstone sta cercando di diversificare i suoi investimenti, spingendosi al di là dei canali tradizionali (immobili, credito e hedge fund). Blackstone è entrata nel settore delle scienze della vita nel 2018, acquistando la società di investimenti Clarus, che aveva lanciato quattro fondi dedicati al settore. Tra i principali fondi con strumenti dedicati agli investimenti in life science si possono citare tra glialtri quello di Bain Capital e di KKR & Co.

Le altre operazioni nel life science

Tra le operazioni più significative nel life science realizzate da Blackstone, ci sono la joint venture con Novartis Ag, finalizzata a sviluppare un nuovo trattamento per il cuore. Inoltre il fondo americano, di recente, ha investito 400 milioni di dollari in una terapia genica per il cancro alla vescica in collaborazione con la società farmaceutica Ferring.