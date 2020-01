Commissione Ue mette al bando nuovi pesticidi, a giorni i provvedimenti in Gazzetta

A breve i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta ufficiale. I prodotti coinvolti sono un neonicotinoide, il clorpirifos e il clorpirifos metile

Da inizio anno sono tre gli insetticidi messi al bando dalla Commissione Ue. L’ultimo in ordine di tempo è un neonicotinoide, mentre a inizio gennaio erano stati clorpirifos e clorpirifos metile. Dopo le prime indiscrezioni nell’autunno 2019 arriva la conferma ufficiale.

Il bando

A pesare sulla decisione è stato il parere dell’Efsa, l’autorità per la sicurezza alimentare dell’Unione europea. Secondo l’ente, infatti, sono emersi dati sul potenziale rischio per la salute dell’ambiente e dell’uomo. Dal 2013 a oggi questo è il quarto neonicotinoide (su cinque totali approvati nell’Ue) a essere soggetto a un divieto di commercio. Secondo gli esperti di Parma il prodotto (commercializzato da Bayer Cropscience) inciderebbe sulla sopravvivenza delle colonie di api. Ad aprile scadrà l’autorizzazione ed è stato già chiarito che non sarà rinnovata con grande soddisfazione da parte delle associazioni ambientaliste come Greenpeace e l’Ong SumofUs (che ha lanciato l’autunno scorso una raccolta firme terminata con oltre 380 mila adesioni). A breve la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Altri casi

Una settimana prima di questa decisione è arrivato un altro stop dall’Ue per gli insetticidi clorpirifos e clorpirifos metile. Anche qui è intervenuta l’Efsa che ha segnalato potenziali rischi di genotossicità per le acque, il suolo e l’uomo. Su questo punto, però, sono intervenute duramente Confagricoltura e Alleanza delle cooperative che hanno ribadito l’importanza di questi prodotti per contrastare l’epidemie della cimice asiatica. “In attesa di conoscere in dettaglio modalità e tempi della revoca del principio attivo, Confagricoltura chiede alle Amministrazioni competenti di lavorare con urgenza ed in modo condiviso quantomeno per ottenere a livello europeo una deroga in relazione alla grave emergenza fitosanitaria della Cimice asiatica, autorizzando l’utilizzo del prodotto per la prossima campagna di produzione, nonché individuando limiti massimi di residui compatibili con questo utilizzo”, riferiva in un comunicato Confragricoltura.