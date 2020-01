Fidia farmaceutici sigla un accordo commerciale con Novartis

L’azienda ha stretto una partnership con la filiale italiana della multinazionale elvetica. Sooft Italia, nel gruppo Fidia dal 2017, sarà il nuovo concessionario di vendita per alcuni prodotti oftalmici e otorino-laringoiatrici

Fidia farmaceutici ha raggiunto un accordo con la filiale italiana di Novartis Pharma AG per una serie di prodotti utilizzati in oftalmologia e otorino-laringoiatria. Secondo i termini della partenership commerciale con l’azienda svizzera, Sooft Italia – azienda oftalmica acquisita da Fidia nel 2017 – sarà il nuovo concessionario di vendita per i prodotti oggetto dell’accordo.

Pomate e colliri

Nella partnership rientra un gruppo di prodotti oftalmici ed otorino-laringoiatrici, tra cui due prodotti “gold standard” nella terapia topica oculare. Più nel dettaglio, si tratta di prodotti di riferimento per il trattamento locale delle infiammazioni ed infezioni oculari, una pomata a base di un’associazione antibiotico-corticosteroide e un collirio antistaminico indicato per le congiuntiviti allergiche.

Strategia aziendale

“Questa operazione – commenta Carlo Pizzocaro, presidente e amministratore Delegato di Fidia – consolida il rapporto tra Novartis e Fidia, iniziato con la recente acquisizione di un basket di prodotti oftalmici dalla filiale spagnola del gruppo svizzero, e si inserisce in un percorso di rafforzamento di Fidia in questo settore, e in particolare nel mercato oftalmico nazionale”.

Dal 2017, con l’acquisizione di Sooft Italia Fidia ha intrapreso un percorso di rafforzamento del proprio know-how in oftalmologia, di ampliamento dell’offerta di prodotti e terapie per il trattamento delle patologie oculari e di espansione in questo settore attraverso partnership di rilievo. Più in generale, la partenership rientra nella strategia di espansione e crescita internazionale, che vede l’azienda impegnata nella creazione di attività dirette e nuove filiali in altri paesi, come quelle di recente apertura in Egitto e in Francia.