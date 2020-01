Agenzia del farmaco: Nicola Magrini direttore generale

Medico e farmacologo, attualmente è segretario del Comitato per i farmaci essenziali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Succede a Luca Li Bassi

Nicola Magrini direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). È il nome scelto dal ministro della Salute, sul quale oggi la Conferenza delle Regioni ha espresso parere positivo, seguito in serata da un’intesa in Conferenza Stato-Regioni). Magrini, medico e farmacologo , è attualmente segretario del Comitato per i farmaci essenziali all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Torna ora in Italia per servire il nostro Paese in un settore decisivo. Il nostro Servizio sanitario nazionale merita il meglio”, ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il profilo

Magrini vanta 20 anni di esperienza nel campo della valutazione dei farmaci, dello sviluppo di linee guida e delle politiche farmaceutiche. Ha cominciato la sua carriera come ricercatore all’Università di Bologna e poi all’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. Nel 1999 ha istituito (e lo ha diretto per 15) il Centro per la valutazione dell’efficacia dell’assistenza sanitaria (CeVEAS) presso l’Ausl di Modena. È stato membro fondatore del Cochrane Center italiano e direttore del Centro di collaborazione dell’Oms per la sintesi della ricerca basata sulle evidenze e lo sviluppo delle linee guida dal 2008 al 2014.

La selezione

Magrini succede a Luca Li Bassi, rimosso dall’incarico per effetto dello spoils system. A ottobre scorso il ministero della Salute aveva pubblicato un avviso pubblico per il nuovo dg. Poi una lunga attesa. A novembre si è insediato il nuovo presidente dell’Aifa, Domenico Mantoan. A dicembre, concluso l’incarico di Li Bassi, è stato affidato l’interim a Renato Massimi, direttore Ispezioni e autorizzazioni Gmp medicinali dell’ente regolatorio.

Le reazioni: Farmindustria

“Sono lieto per la nomina di Nicola Magrini. Sono certo che Magrini – dice il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi – grazie alla sua prestigiosa esperienza professionale, potrà affrontare con rinnovata determinazione le numerose attività dell’agenzia per l’accesso alle terapie, la sostenibilità della Sanità e la valorizzazione del sistema industriale del Paese. Le imprese – continua il numero uno degli industriali del farmaco – sono disponibili per la definizione, nel rispetto dei ruoli, di una nuova governance che possa garantire l’equilibro tra sostenibilità e innovazione”.

Le Regioni

“Grande soddisfazione per la nomina di Nicola Magrini alla guida dell’Aifa”, dichiara Sergio Venturi, presidente del Comitato di Settore Regioni – Sanità. “Piena sintonia in Conferenza delle Regioni. Si tratta di un grande esperto, riconosciuto a livello internazionale, che porterà tutta la sua esperienza nell’incarico di nuovo Direttore generale dell’Agenzia del farmaco. Voglio anche ricordare – continua Venturi – il legame di ricercatore con la regione Emilia-Romagna e il contributo al caso Avastin-Lucentis, garantendo sempre un lavoro all’insegna dell’uso corretto delle risorse pubbliche, a maggior ragione quando sono destinate alla salute”.

Fnomceo

“La sua ventennale esperienza professionale nella valutazione dei farmaci, lo sviluppo delle linee guida e le politiche farmaceutiche sarà guida preziosa per una politica del farmaco fondata sulle migliori evidenze scientifiche e garanzia per un’appropriatezza, efficienza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale che appoggino sulle ragioni della scienza e della clinica e non su quelle del risparmio economico”, commenta Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo). “Anche a Magrini rinnoviamo l’appello, già lanciato al presidente Mantoan, di aprire un Tavolo sulla prescrizione che coinvolga i medici, quei professionisti che ne hanno la responsabilità e la competenza – continua Anelli –. Chiediamo anzi che i Medici siano coinvolti in tutti i processi decisionali sul farmaco, sedendo da titolari ai Tavoli dell’Aifa”.

Federfarma

“Al neodirettore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza – commenta il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – che con la sua grande esperienza potrà contribuire efficacemente ad affrontare i gravosi impegni in capo alla Agenzia, anche in relazione all’attuazione del Patto della salute e in particolare alla governance dei farmaci. Le farmacie sono disponibili a collaborare per continuare a garantire una distribuzione efficiente sul territorio e per implementare il monitoraggio dell’aderenza alle terapie, una procedura che agevola un più razionale uso delle risorse destinate al farmaco, con ricadute positive sulla salute dei cittadini”.

Fofi

“La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani si felicita con il Dottor Nicola Magrini per la sua nomina a Direttore generale dell’Aifa” dice il presidente della Fofi Andrea Mandelli. “I farmacisti italiani gli offrono fin d’ora la massima collaborazione e gli fanno i migliori auguri di buon lavoro”.

Foto Ambascita d’Italia a Mosca