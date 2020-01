Principi attivi dall’oriente, Ue e Cina si muovono per cooperare meglio

Gli accordi di massima che sono stati raggiunti coinvolgono la China's national medical products administration (Nmpa), la Commissione Ue, l'Ema e altri organismi che possono dare il proprio contributo per livellare le differenze regolatorie e di controllo.

Ue e Cina propongono partnership e collaborazioni a lungo termine per l’annosa questione dei principi attivi dall’oriente che tanto hanno fatto discutere in questi due anni coi casi sartani e ranitidina. Gli accordi di massima che sono stati raggiunti coinvolgono la China’s national medical products administration (Nmpa), la Commissione Ue, l’Ema e altri organismi che possono dare il proprio contributo per livellare le differenze regolatorie e di controllo.

Analisi e controlli

La Commissione ha previsto dei fondi per monitorare l’andamento delle attività di Pechino e supportare i partner nel risolvere questioni irrisolte. Alcuni esperti dell’Unione hanno fatto visita ai colleghi orientali per coordinarsi e approfondire le tematiche riguardanti, soprattutto, le Gmp (Good manufacturing practice). Già accordi in questo senso erano stati presi in un precedente incontro a ottobre tra le autorità competenti delle due realtà economiche. Ma Cine e India non bastano. Per la Commissione bisogna rafforzare la cooperazione con altri Paesi non europei e amalgamare le analogie regolatorie.

La partecipazione (potenziale) della Fda

L’onnipresenza della Fda non può essere accantonata. Infatti gli organismi europei hanno preso contatto anche con la Food and drug administration americana per progettare una serie di progetti formativi per ispettori indiani e cinesi in tema di produzione di principi attivi. Anche i giapponesi e l’Oms hanno espresso interesse. Ema, che ha richiesto di recente delle indagini su alcuni siti in India e Cina ha previsto o è in fase di definizione, di un calendario formativo fino al 2022.