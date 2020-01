Ema, Hilmar Hamann è il nuovo capo della divisione management information

Chimico nato in Germania, ha un dottorato di ricerca presso l'Università di Gottinga (Germania), dove ha lavorato nel campo della fisica molecolare e della cinetica chimica. Per l'Fda, dal 2011, ha ricoperto il ruolo di director for the office of business informatics

L’Ema ha un nuovo capo della divisione information management. L’agenzia europea per i medicinali ha annunciato la nomina di Hilmar Hamann in qualità di head of the innovation management division. Secondo quanto riporto il sito dell’Agenzia, Hamann è in carica dal 16 gennaio 2020.

Il profilo professionale

Chimico nato in Germania, Haman ha un passato nella Fda (Food and drug administration) dove ha ricoperto il ruolo di director for the office of business informatics dal 2011. Per l’ente regolatorio americano Ha guidato la strategia IT e la gestione dei programmi per gli investimenti della tecnologia dell’informazione e dei servizi alle imprese a sostegno del programma di revisione dei farmaci umani. Prima della FDA, ha ricoperto varie posizioni di leadership nel settore farmaceutico.

Gli studi

Per quanto riguarda la carriera universitaria, Hamann vanta un dottorato di ricerca presso l’Università di Gottinga (Germania), dove ha lavorato nel campo della fisica molecolare e della cinetica chimica. Recentemente, gli studi di Hamann si sono orientati verso le tecnologie abilitate al cloud e l’automazione dei processi robotizzati per semplificare le interazioni tra le agenzie di regolamentazione e l’industria farmaceutica.