Partnership pharma-tech nel 2019, uno sguardo di insieme

Una mappa realizzata dal consulente Gary Monk e pubblicata sul suo profilo Linkedin mostra alcuni degli accordi più importanti nel campo digitale. Uno spaccato di come tante aziende pharma si sono approcciate lo scorso anno alle nuove tecnologie emergenti

Quali sono le partnership tra pharma e tech nel 2019 più importanti? Difficile elencarle tutte, tuttavia è possibile fare una panoramica e individuare quelle che (forse) più di altre hanno indirizzato il mercato e le tendenze strategiche delle società. Gary Monk, consulente indipendente nel campo dell’innovazione digitale healthcare, ha confezionato un’infografica con alcuni tra i più importanti accordi tra compagnie farmaceutiche e startup o Tech giant. Il colpo d’occhio è notevole. Tra Verily, Sanofi, Novartis, Pfizer, Microsoft si passa alle strette di mano anche con Proteus, Medisafe, Pear therapeutics od Omada, realtà più piccole, ma dal potenziale digitale illimitato e altamente appetibile per i grandi gruppi industriali.

La mappa

Tenendo presente che alcuni accordi rappresentati sono nati nel 2018 ma consolidatisi lo scorso anno, di primo acchito si nota Verily (ex Google life science), posto al centro del grafico. Si vede subito l’accordo con Pfizer, per esempio, in ambito di innovazione nei clinical trial, ma anche con Onduo per la clinica virtuale in ambito diabetologico. Accanto c’è Novartis e la stretta di mano con Microsoft per lo sviluppo di progetti Ai nella ricerca clinica e quella con Biofourmis sullo scompenso cardiaco. Spiccano anche l’accordo tra Eli Lilly ed Evidation sulla Digital health insights e quella di Pfizer con Ochsner (clinical trial innovation) e con Popit sull’aderenza terapeutica. Tra le grandi pharma c’è anche Bayer che si è affiancata Sidekick per la gestione digitale della medicazione e One drop per la gestione digitale del diabete. Altre importanti collaborazioni sono state quelle di J&J con Apple e Bms con Fitbit (comprata da Google per 2,1 miliardi di dollari) sulla fibrillazione atriale o tra Merck e Nebula in tema di blockchain. Sul diabete, Novo Nordisk ha avviato una partnership con Health 2 Sync in Giappone e con Noom per soluzioni digitali sull’obesità.

Accordi conclusi

Oltre agli accordi in essere, Monk propone graficamente anche le interruzioni di queste partnership. Su tutte quella tra Pear Therapeutics e Novartis, oppure quella tra Otsuka e Proteus o, ancora, tra Sanofi e Onduo. Sul suo profilo Linkedin, Monk si chiede “Sarà il 2020 l’anno in cui queste ‘relazioni’ saranno si rafforzeranno e porteranno effetti benefici ai pazienti?”.