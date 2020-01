Pfizer Italia, Päivi Kerkola nuovo Ceo

L'ex Ad della filiale finlandese subentra a Massimo Visentin, alla guida della filiale italiana da oltre sette anni, che resta ai vertici della multinazionale e approda alla carica di vice presidente del Western Europe cluster lead

Päivi Kerkola, Ceo di Pfizer Finland, guiderà Pfizer Italia da febbraio 2020. Kerkola subentra a Massimo Visentin, alla guida della filiale italiana per oltre sette anni, che resat in Pfizer approdando nel ruolo di vice presidente del Western Europe cluster lead.

Il profilo

Päivi è alla guida di Pfizer Finlandia dal 2014 e ha lavorato in diverse posizioni nella società per 16 anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato come Area marketing director for Otc/Nicorette a Stoccolma per Pharmacia consumer healthcare Nordic dal 2002 al 2003. Poi è entrata in Pfizer Oy Finland occupandosi di marketing e prodotti fino al 2010. Dal 2017 al 2019 è stata Chairman of the Board del Pharma industry Finland e tutt’ora ricopre anche il ruolo di membro del Board e della Commissione esecutiva della società. In Pfizer Finland ha lavorato nel retail ed è stata anche Business unit director della Specialty care fino alla nomina di Managing director. Dal punto di vista della formazione si è laureata alla Turku school of economics and business administration. “È stato un privilegio essere Presidente e Ceo di Pfizer Finland e anche lavorare per l’industria finlandese, per i pazienti e per la sanità”, afferma Päivi Kerkola. Intanto la società scandinava annuncia che la ricerca del nuovo Ceo inizierà al più presto.