Previsioni sui farmaci più venduti nel 2020 secondo Nature

Sul podio: Humira (adalimumab) di Abbvie/Eisai con 19,848 milioni di dollari di vendite in tutto il mondo, seguito da Keytruda (pembrolizumab) di Merck & Co./Otsuka con 14,367 milioni di dollari e infine da Revlimid (lenalidomide) di Bristol-Myers Squibb/Beigene con 12,318 milioni di dollari

Quali saranno i farmaci più venduti nel 2020? Secondo le previsioni di vendita riportate da Nature, il primo anno degli anni ’20 vedrà sul podio Humira (adalimumab) di Abbvie/Eisai con 19,848 milioni di dollari di vendite in tutto il mondo; seguito da Keytruda (pembrolizumab) di Merck & Co./Otsuka con 14,367 milioni di dollari; e infine sul gradino più basso da Revlimid (lenalidomide) di Bristol-Myers Squibb/Beigene con 12,318 milioni di dollari. Un dato costante secondo Lisa Urquhart, autrice dell’articolo, è vedere Humira in cima a qualsiasi classifica di vendita, da quando Lipitor ha perso l’esclusività del mercato otto anni fa. “Tale è la supremazia di Humira – scrive Urquhart – che l’anticorpo monoclonale anti-TNF è destinato a prendere la corona di Lipitor come il farmaco di maggior successo del settore, superando le sue vendite cumulative quest’anno”.

Biosimilari in arrivo nel 2023

Questo il probabile scenario dei farmaci più venduti nel 2020. Situazione che potrebbe rimanere stabile almeno fino al 2023, anno in cui le cose dovrebbero cambiare per via dell’arrivo sul mercato dei biosimilari di Humira. Finora infatti Abbvie è riuscita a difendere il suo brevetto – che costituisce ancora quasi i due terzi delle sue vendite – riuscendo a impedire il lancio dei cinque biosimilari approvati negli Usa. Ma le previsioni di vendita delle “copie biotech” statunitensi, attese nel 2023, suggeriscono che il successo del farmaco sia destinato a calare, anche se lentamente.

Preoccupazione condivisa

La preoccupazione della scadenza dei brevetti non riguarda però solo Abbvie. Anche Bristol-Myers Squibb nel 2022 si dovrà occupare dei biosimilari di Revlimid. Anche se, come ricorda Urquhart, “i 36,7 miliardi di dollari che il farmaco dovrebbe fare tra oggi e allora saranno di conforto per l’azienda, che ha pagato 74 miliardi di dollari lo scorso anno, per acquisire Celgene.

Il 2023 potrebbe essere un anno “difficile” con un ipotetico calo delle vendite anche per Eylea (aflibercept) e Stelara (ustekinumab) sempre per lo stesso motivo. Tuttavia, Johnson & Johnson sta facendo del suo meglio per proteggere le vendite di Stelara espandendo l’indicazione del farmaco dalla psoriasi nella malattia di Crohn e nella colite ulcerosa. Mentre i biosimilari di Eylea sono attesi nel 2024, il farmaco potrebbe anche cedere vendite al nuovo prodotto per la degenerazione maculare di Novartis Beouv (brolucizumab), che ha un programma di dosaggio di 12 settimane più conveniente.

La superstar Keytruda

Ancora secondo la previsione dei farmaci più venduti nel 2020 , una serie di farmaci oncologici dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi 5 anni, con Keytruda che probabilmente dominerà la lista dei farmaci più venduti entro il 2024. L’inibitore del checkpoint PD-1 ha superato infatti il suo rivale Opdivo (nivolumab), in quasi tutte le impostazioni. Gran parte della sua rapida crescita è dovuta a un maggiore utilizzo nel trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule, sia in monoterapia sia in combinazione con chemioterapia. Questo associato all’accettazione come standard di cura nel trattamento di prima linea anche per il melanoma avanzato e alla sua espansione in nuove indicazioni, dovrebbe far sì che il prodotto riesca a mantenere il suo impressionante tasso di crescita delle vendite anche nei prossimi anni.

L’incognita Imbruvica

Altro farmaco oncologico che è cresciuto notevolmente è Imbruvica (ibrutinib), inibitore della Bruton tyrosine kinase (Btk), a cui è stato accreditato il merito di aver cambiato il panorama del trattamento della leucemia sin dalla sua approvazione nel 2013. Ma la sua ascesa potrebbe essere frenata dalle preoccupazioni sorte per via di malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione, l’identificazione di pazienti resistenti per via di mutazioni e la crescente concorrenza di altri inibitori di Btk.

Rivalità tra anticoagulanti

Al di fuori dell’oncologia, c’è stato un altro duello – al pari di quello tra Keytruda e Opdivo come rivalità – tra l’anticoagulante Eliquis (apixaban) di Bristol-Myers Squibb/Pfizer e Xarelto (rivaroxaban) di Bayer/J&J. Competizione vinta da Eliquis, che non sarà destinato a superare le vendite di Xarelto di oltre 2 miliardi di dollari quest’anno, ma se la sua traiettoria di crescita prevista continua, sarà il secondo farmaco più grande del settore entro il 2024, dietro solo a Keytruda.

Il ritorno di Biktarvy

Infine Biktarvy di Gilead (bictegravir, emtricitabina e tenofovir) contro l’infezione da HIV. Il farmaco è stato un blockbuster nel suo primo anno di lancio e con il suo tasso di crescita annuo composto di vendite, attualmente più che raddoppiato, sembra destinato a tornare nella lista dei best seller del 2021.