di Redazione Online

Animal Health: strategie di Marketing&Sales

Quadro normativo, Field Force Effectiveness, tecniche e strumenti di comunicazione

Milano, 21 aprile 2020

HPS-AboutPharma, Piazza Duca d’Aosta 12

Il settore dell’Animal Health è in espansione grazie alla sempre maggiore attenzione al benessere animale ed alla crescente sensibilità sugli aspetti di salubrità e sostenibilità della produzione alimentare. Si tratta di un mercato in continua evoluzione, caratterizzato da crescente regolamentazione a livello italiano ed europeo e da una pluralità di interlocutori (EMA, Ministero della Salute, ISS, Regioni, Istituti Zooprofilattici, ASL, veterinari, farmacisti, allevatori, distributori ecc.) rispetto ai quali le aziende devono adattare modalità e canali di comunicazione per essere incisive e competitive.

La capacità di comunicare efficacemente nel rispetto delle normative in vigore e di organizzare le strutture di vendita aziendali per raggiungere i clienti in maniera capillare ed efficiente è infatti ormai diventata un requisito fondamentale delle imprese per essere competitive ed operare con successo in questo mercato.



Attraverso il contributo di esperti del settore saranno affrontati i seguenti aspetti:

Quadro normativo e regolatorio (1° parte)

Normative europee Normative italiane in tema di pubblicità sui farmaci veterinari. Cosa si può comunicare e in che modo Codice deontologico di Federchimica AISA – Associazione Italiana delle imprese della salute animale

(1° parte) Sales Force Effectiveness (2° parte) Organizzazione delle strutture di informazione e di vendita: territorio, copertura dei clienti e visite KPI: metodi e strumenti per misurare l’efficienza dell’organizzazione di vendita CRM e segmentazione

(2° parte) Strumenti e tecniche di comunicazione (3° parte) Comunicazione al medico veterinario: bisogni e linguaggi Comunicazione con gli allevatori Marketing di prodotto e marketing di relazione Key account management Strumenti e servizi: come scegliere

(3° parte)

Faculty

Il corso può contare sulla presenza di docenti e testimonial di alto profilo con un’esperienza pluriennale nel mondo della salute animale e con vaste competenze in ambito regolatorio, Marketing e Comunicazione e Sales Force Effectiveness.



Alessandro Ban

Direttore generale Krka farmaceutici

Direttore generale di Krka Farmaceutici, filiale italiana del produttore di farmaci generici, fin dal 2012, anno della fondazione. Per anni è stato consulente di direzione in ambito marketing e vendite per società di produzione e distribuzione di prodotti medicinali ad uso umano e veterinario, svolgendo progetti di organizzazione ed incentivazione forza vendita, ottimizzazione territoriale, segmentazione e targeting, definizione del piano strategico prodotti in lancio, revisione politica commerciale grossisti. Ha una laurea in economia ed un MBA ottenuto presso SDA Bocconi.

Arianna Bolla

Presidente AISA Federchimica

Responsabile Corporate Affairs Elanco Animal Health

Presidente dell’Associazione Italiana delle Imprese di Salute Animale e responsabile Corporate Affairs di Elanco Animal Health per il Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) e per Israele. Nella stessa azienda ha precedentemente ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio regolatorio per la medesima area geografica.

E’ un medico veterinario con un dottorato in Scienze Zootecniche.

Maria Chiara Durio

Business Management Consultant Pharmaceutical Industry

Business leader con oltre 25 anni di esperienza nel settore della salute umana e animale, si è occupata sia a livello nazionale che internazionale di marketing strategico, business development e general management in aziende leader del settore come Pfizer, Janssen Cilag, Abbott e Zoetis.

E’ stata presidente di AISA Federchimica dal 2014 al 2017. Da qualche anno si occupa di consulenza aziendale nel settore della salute.

Ha una laurea in Economia e Commercio ed un MBA conseguito presso INSEAD.

Fausta Paolini

Esperta di comunicazione e marketing nel settore della salute animale e OTC

E’ una professionista del mondo della Salute Animale dove ha lavorato sin dal 2012 maturando importanti esperienze professionali in Elanco Italia SpA, in qualità di Business Unit Manager Animali da Compagnia ed in Novartis Animal Health con l’importante ruolo di General Manager Italia. Prima di approdare al mercato della Salute Animale, ha trascorso quasi venti anni nel mondo dei Farmaci da Banco e del Largo Consumo, ricoprendo ruoli di responsabilità sia nell’area Marketing sia nell’area Vendite per aziende come Unilever Italia, Sara Lee H&BC e Johnson Wax.



Target

L’incontro si rivolge alle seguenti figure delle aziende farmaceutiche, mangimistiche e di distribuzione: Area Manager, Sales Manager, Business Unit Manager, Field Force Manager, Marketing Manager, Responsabili CRM, Affari Legali e Regolatori.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

