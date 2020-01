Investimenti, nasce l’intesa tra Cluster Alisei e Agenzia Ice per promuovere il life science

L'accordo siglato tra il cluster tecnologico nazionale scienze della vita e l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane punta, tra le altre cose, a valorizzare il "sistema paese". A porre la firma sul piano operativo sono stati i presidenti delle due realtà: Diana Bracco e Carlo Maria Ferro

Promuovere il settore life science e costruire opportunità per attrarre investimenti esteri. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra il cluster tecnologico nazionale scienze della vita Alisei e l’agenzia Ice per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. A porre la firma sul piano operativo sono stati i presidenti delle due realtà: Diana Bracco per Alisei e Carlo Maria Ferro per Ice.

Valorizzare il sistema Paese

Più a lungo termine, secondo quanto riporta una nota diffusa dai due enti si punta alla ” valorizzazione del ‘sistema Paese’. Ma anche la creazione di opportunità per introdurre l’investitore estero come attore strategico per l’evoluzione della competitività dei cluster territoriali settoriali, della ricerca pubblica e privata e delle imprese impegnate nell’ambito del settore farmaceutico-biomedicale e delle scienze della vita in generale.

Le iniziative

Cluster Alisei e agenzia Ice svilupperanno una serie di azioni per presidiare eventi nazionali, ma di respiro internazionale, ed eventi propriamente internazionali, rilevanti a livello globale, anche attraverso la creazione di un network con le principali realtà internazionali che valorizzi i cluster (nazionale e regionali), le imprese e la ricerca italiana. “Siamo convinti – sottolinea Diana Bracco, che presiede Alisei dal 2016 – che sia indispensabile mettere a fattori comune le migliori risorse del Paese per far sì che il comparto italiano delle life science possa affermarsi come punto di riferimento sui mercati internazionali”.

I prossimi appuntamenti insieme

In quest’ottica, per il 2020 è previsto che le due realtà saranno presenti insieme in occasione dBio International Convention di San Diego (8-11 giugno); Meet in Italy for Life Sciences a Genova (14-16 ottobre) e BIO Japan di Pacifico Yokohama (14-16 ottobre).