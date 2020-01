Uso compassionevole di risdiplam, Famiglie Sma organizza un webinar

Il farmaco sperimentale di Roche per l’atrofia muscolare spinale sarà accessibile in una prima fase, attraverso un programma ad hoc, ai pazienti affetti dalla forma più grave (tipo 1) ed esclusi da altre opzioni. L’associazione organizza un seminario online il 20 gennaio

Roche ha avviato un programma per uso compassionevole per risdiplam, farmaco sperimentale per l’atrofia muscolare spinale somministrato per via orale. L’associazione Famiglie Sma organizza il 20 gennaio un webinar con gli esperti per chiarire ogni dubbio.

L’uso compassionevole

Risdiplam – ricorda una nota di Famiglie Sma – ha già superato i test di sicurezza ma non ha ancora ottenuto le autorizzazioni al commercio. Lo scopo del programma compassionevole è dunque quello di fornire ai pazienti con i bisogni clinici più urgenti l’accesso al farmaco prima dell’approvazione regolatoria. Si tratta, spiega l’associazione, di “una nuova arma per contrastare la malattia genetica rara – prima causa di morte genetica infantile – che colpisce in Italia un bambino su 8 mila indebolendo progressivamente le capacità motorie (limitando o impedendo attività come gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa)”.

Al momento potranno accedere al programma i pazienti affetti da Sma di Tipo 1 (la forma più grave della patologia) e impossibilitati ad accedere ad altre opzioni terapeutiche. Il programma sarà esteso anche ai pazienti con Sma di Tipo 2 quando presentata la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio all’Agenzia europea dei medicinali (Ema), attesa per la metà del 2020.

Il seminario online

Famiglie Sma raccomanda di decidere l’eventuale adesione al programma con il medico competente che segue il paziente. Pper aiutare le famiglie, i medici e ogni persona interessata a orientarsi al meglio, organizza un webinar lunedì 20 gennaio alle 18. Un confronto con medici e i rappresentanti dell’associazione che aiuteranno a chiarire dubbi e risponderanno a eventuali domande sul tema.

“È un momento importante per la nostra comunità. La somministrazione del farmaco per via orale, infatti – da eseguire sempre e comunque sotto stretto controllo medico – consente di avere una terapia anche a chi fino ad oggi ne era rimasto escluso per motivi clinici o complicanze legate alla patologia”, commenta Daniela Lauro, presidente di Famiglie Sma.

La partecipazione al webinar è aperta a tutti, previa registrazione sulla piattaforma online. Le modalità di collegamento saranno disponibili su sito e pagina Facebook dell’associazione.

Foto Chiara Pasqualini