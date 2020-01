eFarma.com si apre agli investitori e annuncia l’ingresso di Finbeauty nel capitale

Fondata nel 2012 a Napoli, è uno dei principali e-commerce farmaceutici in Italia. "Apriamo il capitale agli investitori, con una valutazione di venti milioni di euro, per creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Itali", ha commentato Francesco Zaccariello, amministratore delegato della società

eFarma.com si apre agli investitori. La società di e-commerce farmaceutico, dedicata alla vendita di farmaci online senza l’obbligo di prescrizione, parte con valutazione di circa 20 milioni di euro e annuncia l’ingresso nel capitale sociale della holding Finbeauty.

“Abbiamo deciso di aprire il capitale agli investitori per creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Italia. L’ingresso della holding Finbeauty è solo l’inizio di un percorso molto più ampio”, spiega Francesco Zaccariello, farmacista e amministratore delegato di eFarma.com.

eFarma.com, gli obiettivi per il 2020

Per il 2020 è prevista l’apertura di un quartier generale di 3 mila a ridosso del mare. “Non è semplice sviluppare imprese digitali in Italia, al Sud ancora meno”, continua il Ceo di eFama.com. “La mia soddisfazione più grande è che stiamo riuscendo a portare a casa tanti giovani di grandi capacità che hanno maturato importanti esperienze in ambito digitale all’estero”.

Fare impresa al sud

“L’ingresso della holding milanese Finbeauty è la testimonianza di come grazie al digital si possono attrarre investimenti nel Mezzogiorno da parte d’imprenditori attenti e lungimiranti come il nostro nuovo socio”, continua Zaccariello, ricordando anche il recente investimento di tre milioni di euro dell’industria Dompé Farmaceutici sulla startup napoletana materials.

Un nuovo player nel capitale

L’ingresso nel capitale di eFarma.com da parte della holding milanese Finbeauty, specializzata negli investimenti nel segmento beauty care, consentirà di catalizzare la crescita aziendale, si legge in una nota diffusa dalla società , ma soprattutto rappresenta lo spartiacque per l’ingresso di altri investitori. “La ragione che ha portato all’investimento in eFarma.com è la visione imprenditoriale fresca del suo fondatore”, commenta il presidente di Finbeauty Dario Belletti e già presidente del gruppo vendite in profumeria di cosmetica Italia associata a Confindustria. <<Il sodalizio tra queste due aziende porterà a importanti sinergie tra due modelli di business paralleli e convergenti. Da un lato l’expertise in ambito produttivo e di gestione di brand propria di Finbeauty, dall’altra la forte tensione digitale di eFarma”.