Accesso a documenti Aic, per la Corte di giustizia Ue i dati sono pubblici

L’accesso a documenti Aic (Autorizzazione all’immissione in commercio) è pubblico. Lo conferma la Corte di giustizia dell’Ue sulla base di un contenzioso tra Ema e tre aziende farmaceutiche, Ptc Therapeutics International e Msd Animal Health e Intervet International. La Corte era stata chiamata a esaminare la spinosa faccenda dell’accesso ai documenti a seguito di una richiesta di immissione in commercio e il conseguente impedimento di rendere pubblici i dati.

Il caso

Inizialmente Ema aveva aperto alla consultazione dei cittadini dei documenti e delle informazioni sulle richieste di immissione in commercio di alcuni farmaci. Msd Animal Health, Ptc Therapeutics e Intervet avevano fatto ricorso sulla base del fatto che la divulgazione potesse arrecare danno o pregiudizio agli interessi commerciali delle società. I giudici hanno respinto le impugnazioni e anche in appello la sorte non è stata differente.

Il regolamento 1049 del 2001

L’Agenzia europea dei medicinali ha agito sulla base del regolamento 1049/2001 che permette l’accesso alle informazioni seppur con qualche “omissis”. Le aziende si sono opposte, ma l’agenzia ha ritenuto doveroso rendere noto a terze parti le pagine relative a esperimenti tossicologici e sperimentazioni cliniche. A motivare ulteriormente l’ente regolatore è stato l’utilizzo di “omissis” per coprire dati sensibili. Insomma riservatezza sì, ma solo parziale. Un altro elemento che ha concorso per la decisione dei giudici è stata la mancanza di dimostrazione, da parte delle compagnie, dell’esistenza di un rischio di uso improprio dei dati contenuti in un documento al quale è richiesto l’accesso, deve essere dimostrata. Nessun diritto commerciale, quindi, è stato leso.

La posizione dell’agenzia

“La trasparenza è fondamentale per le attività dell’agenzia”, ha commentato il direttore esecutivo Guido Rasi. “Ringrazio le istituzioni europee per appoggiare le nostre politiche”.