Amazon Pharmacy, il brand viene lanciato anche fuori dagli Usa

Il brand Amazon Pharmacy viaggia oltre gli Stati Uniti e richieste agli uffici brevetti nazionali di Canada, Australia e Regno Unito sono già state depositate. Il gigante di Seattle punta quindi non solo a nuovi mercati, ma anche ad altri settori appetibili quali il chirurgico, medicale, odontoiatrico e preparati veterinari.

Espansione in altri mercati

La richiesta all’Ufficio della proprietà intellettuale canadese è stata depositata il 9 gennaio 2020, ma lo status non è ancora stato formalizzato. Nello stesso giorno le richieste sono state poste all’attenzione delle autorità australiane e britanniche. Un portavoce dell’azienda controllata PillPack ha riferito alla Cnbc, che la compagnia ha depositato le richieste anche in Brasile, Cina, Egitto, Unione europea, India, Israele, Giappone, Messico, Singapore, Taiwan, Turchia ed Emirati arabi uniti. “Consideriamo sempre le possibilità di offrire nuovi servizi ai nostri clienti in tutti i mercati in cui siamo presenti. Al momento, però, puntiamo alla crescita di PillPack negli Usa”, ha detto il portavoce all’emittente statunitense.

L’acquisto di Pillpack

Nel 2017 Amazon ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della salute e l’anno dopo ha acquisito la startup PillPack, attiva nella consegna a domicilio dei farmaci. Oltre agli Usa, tra l’altro, la società ha mostrato subito interesse per il mercato giapponese e l’introduzione di servizi legati ai farmaci a prescrizione con il supporto di partner locali.

Globalizzazione

Il brand è piuttosto nuovo e non è detto che la registrazione indichi un immediato lancio nei mercati di riferimento. Ci vorrà tempo, anche perché c’è tanto lavoro da fare sul mercato interno che è complesso, competitivo e in cui girano 300 miliardi di dollari tra pazienti e assicurazioni. Tra l’altro, sempre in tema di competitività, Amazon ha già avuto il suo bel da fare nel ritagliarsi gli spazi negli Usa considerando che l’attenzione sulla distribuzione di farmaci a domicilio sta crescendo sempre di più.