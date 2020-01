Loreto Gallo, una farmacia online in continua evoluzione

Prima farmacia ad aprire un e-commerce in Italia, sta affrontando i cambiamenti in atto nel settore farmaceutico per rispondere alla crescita della domanda. Omnicanalità, customer care dedicato, programmi fedeltà, sono solo alcune delle innovazioni che sono state introdotte nel tempo. *IN COLLABORAZIONE CON FARMACIA LORETO GALLO

Sono passati quasi vent’anni da quando la Farmacia Loreto Gallo ha fatto la sua comparsa online. È stata la prima farmacia ad aprire un e-commerce in Italia e a esplorare un mercato del tutto nuovo per questo particolare settore. Ancora oggi rappresenta un punto di riferimento, non solo per i clienti, ma anche per i competitor che la osservano con grande attenzione. In questi anni ci sono state tante evoluzioni per rispondere alla crescita della domanda che poco a poco ha iniziato a interessare anche il settore farmaceutico. Omnicanalità, customer care dedicato, programmi fedeltà, sono solo alcune delle innovazioni che sono state introdotte nel tempo.

Una farmacia in continua evoluzione

In 15 anni di attività online, la Farmacia Loreto Gallo ha visto crescere ed evolversi il mercato digitale legato alla vendita di farmaci e dispositivi medici. Il boom vero e proprio lo ha raggiunto negli ultimi 5 anni, con l’avvento della liberalizzazione nel mondo delle farmacie. Così, dai pochi dipendenti dei primi anni di vita dell’e-commerce, nel 2019 si è passati a oltre quaranta dipendenti che ogni giorno collaborano con un unico scopo: fornire agli utenti del web il servizio migliore.

La necessità di avere un team numeroso è dovuto all’incremento degli ordini che da poche decine al giorno, nel 2019 sono arrivati a essere oltre 2.500. Di pari passo sono aumentate anche le sedi che permettono alla farmacia di essere presente in buona parte del territorio nazionale, fornendo un servizio attento e preciso e un customer service dedicato ai bisogni dei clienti.

Ogni mese l’e-commerce riceve più di un milione di visite con un trend in continuo aumento e un numero di prodotti a catalogo sempre più elevato. Oggi su farmacialoreto.it gli utenti possono scegliere tra oltre 200 mila prodotti disponibili online.

Questo è un business destinato a vedere crescere e aumentare il proprio posizionamento. Secondo alcune stime, gli e-commerce dedicati al settore farmaceutico e in generale al personal care, raggiungeranno nei prossimi anni un fatturato di oltre 300 milioni di euro, con una crescita percentuale di oltre il 30% entro il 2021.

I punti di forza

Grazie all’advertising mirato e alle iniziative pensate per fidelizzare i consumatori, Farmacia Loreto è riuscita a estendere la conoscenza del brand oltre i confini italiani. Il 2019 è stato l’anno dell’omnicanalità, uno dei principali punti di forza. Un utente/paziente che acquista un farmaco online può scegliere di riceverlo a casa oppure andarlo a ritirare nel punto vendita più vicino a lui.

Il servizio di teleassistenza

Un altro punto di forza è il contatto diretto con un farmacista virtuale, grazie al servizio di teleassistenza Clicxlife. Questo servizio consente di interfacciarsi con un farmacista per ricevere tutte le informazioni riguardo l’uso dei medicinali o la terapia di patologie croniche. In questo modo l’utente può avere un contatto diretto con un referente di fiducia, proprio come accade in una farmacia tradizionale.

Sono previsti inoltre dei programmi fedeltà che premiano i clienti con vantaggi e privilegi. Dalla massima priorità sugli ordini, alla spedizione garantita in giornata, con un piccolo abbonamento mensile è possibile usufruire di un servizio impeccabile. E per gli appassionati di cosmesi esiste un progetto innovativo: Loreto Vip Lounge. I partecipanti possono raccontare la propria esperienza sulle diverse linee di prodotti testati e diventare dei veri e propri ambassador della farmacia.

L’integrazione con il Gruppo Farmacie Italiane e il Fondo F2I

Una delle più grandi novità del 2019 riguarda l’acquisizione di Farmacia Loreto da parte del Gruppo Farmacie Italiane società il cui maggiore azionista è Fondo F2I (Fondi Italiani per le Infrastrutture). Il gruppo oggi è composto da oltre 30 farmacie e 14 parafarmacie che collaborano per supportare il mercato farmaceutico italiano puntando sul Made in Italy. Farmacia Loreto ha un ruolo determinante all’interno del progetto poiché rappresenta il canale principale per la vendita di farmaci online.

Quali sono i prossimi obiettivi?

Continuare a puntare sull’omnicanalità, per rendere sempre meno distanti il mondo online e quello offline, integrando sempre di più il canale tradizionale con quello moderno. Questo è uno dei principali obiettivi del gruppo farmaceutico anche se non è l’unico, tra i tanti troviamo certamente la ricerca costante di innovativi servizi, come la presa in carico del paziente.

In collaborazione con Farmacia Loreto Gallo