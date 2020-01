Tumore al seno: a Napoli debutta la terapia biologica a domicilio

Con il progetto “Herhome”, frutto di una partnership tra l’Istituto nazionale tumori “Pascale” di Napoli e l’azienda Roche, cento pazienti con carcinoma mammario Her2 positivo potranno sottoporsi al trattamento in casa, assistite da un medico che garantirà la sicurezza nella somministrazione

Rita Maria e Marisa potranno seguire la terapia prescritta dal medico dal salotto di casa. Il fatto sarebbe banale se parlassimo di un rimedio per il raffreddore, ma il farmaco in questione è una terapia biologica sottocutanea per donne con tumore al seno Her2 positivo. Rita Maria e Marisa, in cura all’Istituto nazionale dei tumori “Pascale” di Napoli, sono le prime due pazienti in Italia a poter sperimentare questa nuova modalità di assistenza, che supera le mura dell’ospedale e arriva in casa, con un medico “addestrato” a garantire la massima sicurezza. Il tutto grazie al progetto “Herhome”, frutto di una partnership pubblico-privato tra l’Int di Napoli e l’azienda Roche.

Bianchi (Int Napoli): “Vantaggi per il paziente e l’organizzazione”

Rita Maria e Marisa hanno già completato i cicli di chemioterapia e ora sono state selezionate insieme ad altre 100 donne per il progetto Herome. “Il programma – spiega ad AboutPharma Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto nazionale tumori di Napoli – si rivolge alle pazienti con quella particolare tipologia di tumore al seno, che dopo i cicli di chemioterapia passano al trattamento con farmaco biologico”. Quali sono i vantaggi dal punto di vista clinico e organizzativo? “Clinicamente, il vissuto delle pazienti, relativamente all’ esperienza del trattamento, cambia in maniera drammatica, poiché il trattamento si svolge nella propria casa, all’ora che decide la paziente stessa, in un’atmosfera complessiva di assoluto rilassamento psicofisico. Sul piano organizzativo – sottolinea Bianchi – si diminuisce al nostro internola pressione sui servizi di chemioterapia, liberando posti per altre pazienti”.

La sicurezza a domicilio

Nel dettaglio, il programma è destinato alle pazienti con carcinoma mammario Her2 positivo sottoposte a trattamento con trastuzumab in formulazione sottocutanea e che rispondono ad una serie di parametri clinici che consentono la somministrazione in sicurezza. È l’oncologo a proporre alle pazienti il programma e se la donna è interessata ha modo di conoscere il medico che la seguirà al domicilio e poi decidere se aderire al programma. L’adesione è volontaria, gratuita e revocabile in qualsiasi momento. Il programma prevede che almeno le prime due somministrazioni di avvengano in Day Hospital per poi effettuarle al proprio domicilio. Un medico opportunamente addestrato segue la paziente sia durante che dopo la somministrazione. “Il periodo di osservazione previsto nella scheda tecnica – continua Bianchi – è di due ore. Herome prevede il medesimo periodo di osservazione. La paziente viene dotata di cercapersone, un dispositivo di chiamata per il medico, che stazionerà in auto fuori dall’abitazione, sempre che la paziente non richieda la presenza in loco. Per 30-45 minuti dalla somministrazione, il medico comunque rimane all’interno dell’abitazione. È utile precisare che il medico, addestrato, è anche fornito degli ordinari farmaci e strumentazioni per il primo soccorso”.

Partnership pubblico-privato

All’origine di Herhome, che andrà a regime a fine febbraio, c’è la partnership pubblico-privato tra l’Int Pascale e Roche Italia. “Se lo abbiamo immaginato, disegnato e ora attivato, e ci abbiamo lavorato per poco meno di un anno al fine di definire tutti i particolari clinici, organizzativo/gestionali, amministrativi, è proprio perché – sottolinea Bianchi – lo riteniamo un valido progetto di collaborazione pubblico/privato”. Un’esperienza che altrove potrebbe essere assunta come modello: “Sicuramente è un progetto esportabile in altre realtà, anche perché ora esiste uno standard di riferimento che noi, in ogni caso, miglioreremo di volta in volta ‘by doing’, e che può servire come canovaccio per chi volesse intraprendere questo progetto, dato che è il risultato di un lavoro già fatto”.

Soddisfatto Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia: “Questo progetto segna davvero – afferma in una nota – una rivoluzione nell’approccio terapeutico della malattia oncologica perché dimostra come sia possibile mettere gli interessi dei pazienti concretamente al primo posto, anche se questo significa dover affrontare ostacoli burocratici ed organizzativi. Il Pascale e la Regione Campania, davanti a queste barriere, non si sono trincerati dietro l’alibi del ‘non si può fare’ ma si sono impegnati per trovare una soluzione. È uno splendido esempio di coerenza, perché non basta parlare dell’importanza della centralità del paziente, è necessario che alle buone intenzioni seguano i fatti altrimenti resta un inutile libro dei sogni. A Napoli con Herhome la sanità pubblica compie un primo passo in avanti importante. Ci auguriamo – conclude de Cicco – che questo modello possa essere ripreso anche in altre realtà e messo a disposizione di molte più donne”.

Per il direttore scientifico del Pascale, Gerardo Botti, l’esperienza di Herhome è “la prova una collaborazione pubblico-privato trasparente e costruttiva è possibile e necessaria e aiuta a realizzare progetti altrimenti destinati a rimanere un sogno nel cassetto”.

La logistica

L’idea alla base di Herhome è quella di un programma “senza pensieri”, non solo perché gratuito e perché tutti gli appuntamenti sono programmati e di facile gestione, ma anche perché il farmaco e tutto il necessario per la somministrazione è portato dal medico al domicilio della paziente, così come i rifiuti speciali sono smaltiti, sempre gratuitamente da una società specializzata. A gestire il progetto, dal punto di vista logistico ed operativo, il progetto è EGG Innovative Health Solutions.

Le dedica a Stefania Pisani

Herome è era il “sogno di Stefania”, ovvero di Stefania Pisani, indomita animatrice dell’associazione “Noi ci siamo”, che ha combattuto contro un tumore al seno ed è scomparsa quasi due anni fa. Il “sogno” era quello di percorso di cura più a misura di donna. “Sono veramente felice di aver portato avanti uno dei sogni di Stefania – spiega il direttore del dipartimento di Oncologia mammaria, Michelino de Laurentiis – riuscendo a creare le giuste sinergie con la Roche Italia e con la direzione del Pascale. Sono felice soprattutto per le nostre pazienti che potranno usufruire di un servizio evoluto non erogato, al momento, da nessun’altra istituzione italiana. È il segno concreto – conclude de Laurentiis – che la sanità campana, e in particolare l’assistenza oncologica, nonostante le storiche carenze che ci affliggono, ha intrapreso un cammino virtuoso verso le necessità della nostra gente”.

I vantaggi della formulazione sottocutanea

Intervenendo su Linkedin, nei giorni successivi al lancio del programma, de Laurentiis spiega che il progetto HerHome “non comporta alcun aggravio per il Ssr: le pazienti selezionate sono le stesse che praticherebbero il farmaco sottocute in ospedale e i costi aggiuntivi necessari per l’organizzazione della somministrazione domiciliari sono interamente sostenuti da Roche”. Al delegato regionale della Favo (Federazione associazioni volontari in oncologia) per la Campania, Fabrizio Capuano, che chiede lumi sui costi delle diverse formulazioni del farmaco presenti sul mercato, de Laurentiis replica: ” Il farmaco sottocute è più costoso della versione endovenosa, particolarmente se se ne considera la versione biosimilare. Tuttavia, l’aumento del costo del farmaco è ampiamente compensato dal risparmio di risorse sanitarie che si ottiene dalla somministrazione sottocute. Fare il mero confronto del costo del farmaco significa fare un’operazione semplicistica che nulla ha a che fare con un’analisi farmacoeconomica. Molti studi indicano che il minor tempo necessario per la somministrazione sottocute si traduce addirittura in un risparmio di circa 4000 euro per l’intero ciclo di terapia, tra riduzione del tempo/personale necessario per la preparazione e la somministrazione, riduzione dei consumabili, la possibilità di evitare accessi venosi impiantatili e relativa manutenzione” e altri risparmi.