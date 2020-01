WelCare Industries, Marco Grespigna è il nuovo direttore generale

Secondo la visione della società umbra, la scelta di un manager con importanti esperienze e risultati ottenuti fino ad oggi nel settore farmaceutico, potrà dare maggiore slancio all’impresa, sfruttando gli asset disponibili

Marco Grespigna è il nuovo direttore generale di Welcare Industries, società attiva nel campo della cura della pelle. Lo ha annunciato la società umbra tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Fondata da Fulvia Lazzarotto nel 2001, WelCare opera a Milano, sede del quartier generale, e a Orvieto dove si trovano sede operativa e fabbrica.

Verso nuove sfide

In un mercato globale della Salute che vede la competizione diventare sempre più complessa ed i cambiamenti più rapidi e impattanti, si legge nella nota, il sodalizio tra Fulvia Lazzarotto, co-fondatrice e amministratore di Welcare Industries, e un manager con importanti esperienze e risultati ottenuti fino ad oggi nel settore farmaceutico, potranno dare ancora più slancio all’innovativa impresa umbra, sfruttando gli asset disponibili.

Crescere a livello internazionale

“Siamo un’azienda italiana, con base operativa e fabbrica ad Orvieto, in Umbria, che opera dal 2001 sviluppando e producendo dispositivi medici innovativi, con componenti di grado farmaceutico o del tutto naturali destinati prevalentemente alla protezione e cura della cute fragile o lesa sia in ambito ospedaliero che domiciliare”, ha commentato Fulvia Lazzarotto, amministratore di Welcare. “Dopo un percorso decennale di grande soddisfazione prevalentemente orientato ai mercati internazionali, intendiamo fare un ulteriore salto di qualità e puntare a una evoluzione non solo numerica ma di tutta l’organizzazione. Il nostro obiettivo, nel prossimo quinquennio, è continuare il processo d’internazionalizzazione nonché rafforzare la nostra presenza sul territorio nazionale, finora limitata per scelta strategica.

Perché un nuovo direttore generale

È in quest’ottica che l’amministratore delegato di WelCare ha deciso di portare a bordo Marco Grespigna in qualità di direttore generale dell’azienda. La sua abilità nel raggiungere risultati importanti in organizzazioni complesse, darà sicuramente un impulso determinante per il nostro sviluppo futuro.

“In Italia, il modello d’impresa familiare è importantissimo – sottolinea Marco Grespigna – tanto da rappresentare numericamente due terzi delle imprese nazionali e contribuire alla produzione del Pil per il 60%, garantendo il 70% dei posti di lavoro a livello nazionale (+20,1% negli ultimi sei anni), più di qualunque altra tipologia. Tutto questo anche grazie a un chiaro orientamento strategico al medio-lungo termine ed una innata attenzione a valori fondanti dell’italianità. Questi elementi caratteristici, perfettamente rappresentati da Welcare Industries, uniti alla passione e determinazione che ha saputo trasferirmi Fulvia, mi hanno convinto ad impegnarmi in questo eccezionale progetto di crescita ed innovazione”.