Narcolessia e apnee notturne: via libera Ue a solriamfetol

Il farmaco di Jazz Pharmaceuticals è indicato per l’eccessiva sonnolenza diurna negli adulti che soffrono di narcolessia o della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno

La Commissione europea ha approvato un nuovo farmaco indicato per ridurre l’eccessiva sonnolenza diurna (ESD) negli adulti affetti da narcolessia o da sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). Si chiama solriamfetol ed è stato sviluppato da Jazz Pharmaceuticals. A dare notizia del via libera (datato 20 gennaio 2020) è una nota dell’azienda diffusa oggi. “Solriamfetol – sottolinea Jazz Pharmaceuticals – è il primo inibitore della ricaptazione della dopamina e della noradrenalina approvato per trattare la ESD nei pazienti con narcolessia e l’unico autorizzato nell’Unione Europea nei pazienti con OSAS”. La posologia indicata per le persone che soffrono di narcolessia è di 75 mg o 150 mg, una volta al giorno, per i pazienti affetti da OSAS (che devono comunque mantenere la terapia primaria) è di 37,5 mg, o 75 mg o 150 mg, una volta al giorno.

“Siamo entusiasti di mettere a disposizione dei pazienti un farmaco in grado di promuovere lo stato di veglia nei pazienti che convivono con l’eccessiva sonnolenza diurna a causa dell’OSAS o della narcolessia in Italia, dove storicamente le opzioni di trattamento sono state a lungo molto limitate”, commenta Carlo Bianciardi, general manager e ad di Jazz Healthcare Italy.

L’esperto

“È importante tenere presente – sottolinea Giuseppe Insalaco, responsabile Innovative Technologies for the Study of Sleep Breathing Disorders all’Irib-Cnr – che l’eccessiva sonnolenza diurna, in pazienti affetti da OSAS, ha delle importanti implicazioni sulla qualità di vita del paziente, sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. In Italia, attualmente, sono circa 200.000 le persone trattate per apnea ostruttiva del sonno e si stima che 15.000 di questi pazienti manifestino sonnolenza residua e con l’incremento dei soggetti diagnosticati nei prossimi anni aumenterà fino ad arrivare a 40.000-50.000 pazienti”.

A sottolineare il valore dell’innovazione rappresentata da solriamfetol è anche Giuseppe Palazzi, presidente Aims (Associazione italiana malattie del sonno) e coordinatore dell’Ambulatorio per la Narcolessia e le Ipersonnie del Snc Irrcs delle Scienze Neurologiche di Bologna: “La narcolessia è una malattia grave, rara e sotto-diagnosticata. In Italia si stima di avere circa 25.000 pazienti affetti da narcolessia e solriamfetol potrebbe essere un importante opzione di trattamento per questi pazienti”.

Gli studi

La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio si basa sui dati di quattro studi randomizzati, controllati, con placebo, inclusi nel programma di sperimentazione clinica Treatment of Obstructive sleep apnea and Narcolepsy Excessive Sleepiness (TONES). “Tali dati – spiega il comunicato dell’azienda – hanno dimostrato la superiorità del farmaco rispetto al placebo, gli effetti indesiderati più comuni sono stati: mal di testa (11,1%), nausea (6,6%) e diminuzione dell’appetito (6,8%). I più gravi e ricorrenti, invece, sono stati l’aumento della pressione sanguigna e palpitazioni. La maggior parte degli eventi avversi segnalati più frequentemente si è verificata entro le prime due settimane di trattamento e si è risolta per la maggior parte dei pazienti entro due settimane”.

Solriamfetol è stato valutato in oltre 900 adulti con ESD associata a narcolessia o OSAS ed è stato dimostrato che mantiene il suo effetto rispetto al placebo dopo sei mesi dall’inizio della terapia. “Negli studi clinici di 12 settimane TONES 2 e TONES 3 – prosegue la nota – riguardanti i pazienti affetti da narcolessia e OSAS, rispettivamente, circa il 68-74% delle persone che assumevano solriamfetol alla dose di 75 mg e il 78-90% delle persone che assumevano solriamfetol alla dose di 150 mg hanno riportato dei miglioramenti nelle loro condizioni cliniche generali, come valutato dalla scala dell’impressione clinica globale del paziente”.

Solriamfetol non è un farmaco per l’ostruzione delle basse vie aeree nei pazienti affetti dall’OSAS. La terapia primaria per l’OSAS deve essere mantenuta in questi pazienti e il trattamento deve essere iniziato da un operatore sanitario esperto nel trattamento della narcolessia o dell’OSAS.

L’iter in Europa

L’approvazione della Commissione Ue si estende a tutti gli Stati membri, così come all’Islanda, alla Norvegia e al Liechtenstein ed è “una pietra miliare sia per i pazienti che per Jazz, poiché stiamo espandendo la nostra attività nel campo delle neuroscienze in Europa con lo scopo di far fronte alle esigenze insoddisfatte delle persone che soffrono di disturbi del sonno cronici e spesso debilitanti”, afferna Daniel Swisher, presidente e direttore operativo di Jazz Pharmaceuticals. L’azienda sta lavorando per rendere disponibile il farmaco e – conclude Swisher – “continuerà a promuovere lanci del farmaco in tutta Europa, di nazione in nazione, man mano che verranno prese decisioni in materia di prezzi, rimborso e programmazione”.