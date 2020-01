Carenze di medicinali, survey dei farmacisti europei: “Situazione critica”

Ecco i risultati di un sondaggio del Pgeu (Pharmaceutical group of the Eu) sulla percezione del fenomeno in 24 Paesi

Un sondaggio dei farmacisti europei rilancia l’allarme sulle carenze di medicinali. Il Pgeu (Pharmaceutical group of the European Union) ha pubblicato i risultati della survey annuale realizzata per valutare la percezione del fenomeno in farmacia. Nel 2019 sono arrivate le risposte dalle organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti di 24 Paesi. “Raccomandiamo vivamente ai responsabili delle politiche e alle parti interessate di prendere atto di queste tendenze sorprendenti e di agire di conseguenza perché la situazione dei pazienti e degli operatori sanitari in Europa non è più sopportabile e accettabile”, commenta il presidente Pgeu, Duarte Santos.

La survey sulle carenze di medicinali

Secondo la survey, ovunque sarebbero state riscontrate carenze di medicinali negli ultimi 12 mesi e l’87% del campione indicato che la situazione è peggiorata rispetto al 2018. Le carenze si distribuiscono in tutte le classi di medicinali, spiega il Pgeu, ed emersa anche una lista di oltre 200 medicinali scarsamente disponibili.

Tutti i Paesi che hanno risposto hanno dichiarato di ritenere che la carenza di medicinali causi disagio e disagio ai pazienti. Anche l’interruzione dei trattamenti (75% dei paesi), l’aumento dei rimborsi a seguito di alternative più costose/non rimborsate (58%) e il trattamento non ottimale/efficacia inferiore (42%) sono percepiti come conseguenze negative della carenza di medicine sui pazienti.

Conseguenze per l’attività in farmacia

I farmacisti rilevano anche un impatto negativo del fenomeno sulle attività quotidiane: ritengono infatti che la che la carenza di medicinali influisca sulle attività delle farmacie a causa della ridotta fiducia dei pazienti, delle perdite finanziarie dovute al tempo investito nella mitigazione delle carenze) e della riduzione della soddisfazione dei dipendenti. Il tempo che il personale della farmacia deve dedicare alla gestione della carenza di medicinali è aumentato da 5,6 ore settimanali (2018) a 6,6 ore settimanali in media.

Rimedi

In tutti i paesi europei, evidenzia la survey, esistono forti differenze in termini di soluzioni che i farmacisti possono offrire in caso di carenza: sostituzione generica (79% dei paesi), approvvigionamento dello stesso medicinale da fonti autorizzate alternative (come altre farmacie, 63%) e importazione del medicinale da un paese in cui è disponibile (46%) sono le soluzioni che possono essere fornite nella maggior parte dei paesi europei.