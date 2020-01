Spesa per acquisti diretti: Aifa pubblica la determina sul payback 2018

L’ente regolatorio ha pubblicato oggi la determinazione che attribuisce alle aziende farmaceutiche gli oneri di ripiano per lo sforamento del tetto. In totale oltre un miliardo di euro da versare alle Regioni

Online sul portale dell’Agenzia italiana del farmaco i “conti” sul payback 2018. L’ente regolatorio ha pubblicato oggi la determinazione n.128 del 28 gennaio 2020 che attribuisce alle aziende farmaceutiche gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ossia i farmaci di fascia H e A acquistati dalle strutture sanitarie e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Gli importi per ciascuna azienda sono quantificati nell’allegato A alla determina. Questa, insieme agli altri allegati, spiega Aifa, sarà efficace “dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso”.

Versamenti alla Regioni

Le aziende dovranno corrispondere gli importi alle Regioni entro il 15 febbraio 2020 secondo la ripartizione (allegato C) effettuata da Aifa. Alla determinazione è allegata, tra gli altri, la nota metodologica relativa al ripiano (Allegato B e B-bis). Con le proprie credenziali, le aziende possono consultare i dati i che quantificano gli oneri di ripiano per l’anno 2018 sono consultabili nella sezione “Ripiano Spesa Farmaceutica per l’anno 2018” della piattaforma Front/End di Aifa.

Oltre un miliardo di euro

Nel 2018 il tetto programmato (6,89%) della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato sforato per 2.245,3 milioni di euro. Da questo disavanzo, spiega la determina Aifa, deriva una ripiano totale pari a 1.1074,1 milioni di euro a carico delle aziende farmaceutiche.