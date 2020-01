E-commerce, cresce a doppia cifra la vendita di farmaci online

Secondo le stime di Iqvia, il mercato italiano crescerà ancora arrivando a fatturare 240 milioni di euro nel 2019, mentre nel 2020 si prevedono vendite per 315 milioni di euro. Se confermate, l’Italia resterà il terzo mercato europeo nel 2020, dietro alla Germania e alla Francia

Cresce a doppia cifra le vendita di farmaci online. Stando a quanto riportano le stime di Iqvia, il mercato italiano crescerà ancora arrivando a fatturare 240 milioni di euro nel 2019, mentre nel 2020 si prevedono vendite per 315 milioni di euro.

Vendita di farmaci online, Italia sul podio anche nel 2020

Nel 2018, il valore dell’e-commerce farmacia in Italia è stato di circa 155 milioni di euro, con un’accelerazione di oltre il 60% rispetto ai 96 milioni del 2017. Se queste stime di crescita a doppia cifra saranno confermate, l’Italia resterà il terzo mercato europeo nel 2020, dietro alla Germania e alla Francia.

Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia Italia: “La crescita del commercio al dettaglio on-line è ormai inarrestabile, e lo sta diventando anche per quanto riguarda la farmacia. Così, dopo libri, musica e hi-tech, nel carrello virtuale della spesa degli italiani finiscono anche i farmaci di autocura, le vitamine e le creme, tutto fuori che il farmaco da ricetta rossa di cui, in Italia, non è consentita la vendita online, a differenza di altri paesi. Secondo le nostre stime, per quanto riguarda i prodotti da farmacia, il principale fattore che spinge il consumatore all’e-commerce è il prezzo”.

I numeri nel dettaglio

Dei 155 milioni di euro di vendite online fatturate nel 2018, 66 milioni sono relativi a prodotti da banco (farmaci di autocura e integratori) che registrano un tasso di crescita del 60%, mentre il personal care, cioè igiene e bellezza, vale 52 milioni (+38%). In realtà, comunque, i numeri delle vendite online di prodotti da farmacia in Italia anche se crescono a doppia cifra sono ancora piccoli, infatti oggi rappresentano appena l’1,9% del totale del fatturato. Si tratta infatti di una quota esigua rispetto al totale mercato, ma l’e-commerce è un servizio che il consumatore sta chiedendo in maniera sempre più decisa e rappresenta una prospettiva positiva per il futuro.

Il prezzo fattore determinante

Secondo l’analisi di Iqvia, per quanto riguarda i prodotti da farmacia, il principale fattore che spinge il consumatore all’e-commerce è il prezzo. Su internet il cliente ha la possibilità di confrontare i prodotti, le offerte e gli sconti e di acquistare il bene al prezzo più competitivo. Ma ci sono anche altri parametri che influenzano la decisione, per esempio, per alcuni, è importante la riservatezza, l’acquisto on-line permette al consumatore di mantenere l’anonimato fisico. Inoltre, gioca un ruolo importante la comodità di fare shopping 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana senza dover uscire di casa. Elemento non trascurabile specialmente se si è ammalati.

Utenti più informati

Internet mette il farmacista dinanzi a un utente molto più informato ed esigente, in grado cioè di scegliere dove effettuare il proprio acquisto. Infatti, se il rapporto con il proprio farmacista rimane prioritario in una logica di benessere e di consiglio, l’e-commerce rappresenta un canale sempre più interessante quando il paziente sa esattamente cosa vuole comprare. Ormai l’e-commerce è entrato nella quotidianità. Le tecnologie collegate alla Rete stanno modificando le abitudini dei consumatori, i modelli di business e i processi di vendita. Il consumatore ora è sempre connesso.

E-commerce opportunità per i farmacisti

E l’e-commerce rappresenta un grande potenziale di vendita sia per il farmacista, che per i portali verticali e generalisti, nonché una grande speranza di crescita per l’industria farmaceutica-manifatturiera. Attualmente in Italia sono circa 800 le farmacie e parafarmacie autorizzate dal Ministero della Salute a vendere i prodotti su internet. Tuttavia, secondo i dati Iqvia, il 20% di questi detiene il 90% delle vendite.

Le stime di vendita in Europa

Nel 2020, in Europa si stima che le vendite totali di prodotti farmaceutici on-line toccheranno i 6,5 miliardi di euro. L’Italia si colloca al terzo posto dopo la Francia per le vendite di prodotti da farmacia su internet, mentre a svettare in testa alla classifica è la Germania, in cui lo sviluppo dell’e-commerce risulta favorito da una legislazione che prevede la possibilità di vendere anche i farmaci con obbligo di prescrizione su internet. Nel 2015 la Germania ha registrato vendite pari a oltre un miliardo di euro destinate a raddoppiare entro il 2020.