Brexit: il periodo di transizione per la registrazione e la Guida Mhra

Ora che il Regno Unito è ufficialmente fuori dall'Ue inizia un periodo di transizione in cui sarà possibile ancora muoversi nelle pieghe delle legislazione vigente con una minima tolleranza. L'agenzia regolatoria britannica ha dato delle direttive in tal senso.

di Silvia Stefanelli e Alessia Dioli - Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Il 24 gennaio 2020 Uk ha firmato l’accordo per il recesso dalla Ue e il 29 ed il 30 tale accordo è stato approvato rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio. Il 31 a mezzanotte Uk è uscita dalla Ue.

Cosa succede adesso?

Negli articoli delle ultime settimane abbiamo analizzato in maniera molto sintetica i cambiamenti che avverranno nel settore dei medical device: in molti ci hanno chiamato e scritto per avere ulteriori chiarimenti.

Abbiamo allora pensato che potesse essere utile per tutti utile tradurre in italiano la Guida Regulating medical devices in the event of a no-deal Brexit della Medicine and healtcare regulatory agency (Mhra) inglese. Qui potete scaricare il nostro pdf.

È una traduzione fatta velocemente (e quindi ci perdonerete qualche imperfezione), solo per essere più consapevoli dopo il 31 gennaio. A ben vedere, peraltro, la disciplina inglese sui medical device prevede (del tutto opportunamente) un periodo di transizione. L’intero sistema infatti si incardinerà intorno alla registrazione dei medical device effettuata dalla Uk responsable person (che deve avere una sede di attività registrata nel Regno Unito e che si assumerà le responsabilità del fabbricante in termini di registrazione del dispositivo). La regola generale infatti è che, dopo l’uscita, tutti i dispositivi medici, i dispositivi medici impiantabili attivi, gli Ivd e i dispositivi su misura dovranno essere registrati presso l’Mhra prima di essere immessi sul mercato britannico. Per conformarsi al nuovo processo di registrazione ci sarà un periodo di tolleranza.

Il periodo di transizione

Più esattamente

4 mesi (quindi entro fine maggio) per seguenti dispositivi

Dispositivi medici di classe III

Dispositivi medici impiantabili di classe IIb Dispositivi medici impiantabili attivi Ivd Elenco A

8 mesi (quindi entro fine settembre) per:

Dispositivi medici non impiantabili di classe IIb

Dispositivi medici di classe IIa

Elenco Ivd B

Ivd per l’autodiagnosi

12 mesi (quindi entro fine gennaio 2021) per :

Dispositivi medici di classe I

Ivd generali

Ivd di classe A (se conformi al regolamento Ue Ivdr 2017/746)

Le registrazioni

Per la registrazione è necessario utilizzare la Global medical devices nomenclature (Gmdn) (il sistema fornisce poi indicazioni per trovare e selezionare i termini Gmdn appropriati all’interno del sistema Uk di registrazione online anche a chi non è membro dell’Agenzia Gmdn). Le ulteriori informazioni sugli obblighi di registrazione sono contenute nel regolamento 7A (per i dispositivi medici), nel regolamento 21A (per i dispositivi medici impiantabili attivi) e nel regolamento 33A (per gli Ivd) nell’Uk Mdr 2002 (modificato dall’Uk Mdr 2019).

II governo Uk pubblicherà poi una serie di istruzioni per fasi (anche allo scopo di non caricare troppo il sistema contemporaneamente) che verranno pubblicate nei prossimi mesi. Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

A cura dello studio legale Stefanelli&Stefanelli

In collaborazione con Stefanelli&Stefanelli