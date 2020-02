Polifarma, due accordi per ampliare il portafoglio prodotti

L’azienda ha acquisito da Farmigea spa una linea per la detersione oculare e ha avviato una partnership con Mylan in ambito gastroenterologico

Doppia mossa di Polifarma per ampliare il suo portafoglio. L’azienda italiana ha acquisito una linea di prodotti per la detersione oculare di Farmigea spa (Blefarette) e ha concluso un accordo con Mylan per la concessione di vendita e distribuzione esclusiva, da gennaio 2020, della combinazione farmaco + integratore (Legalon e Legalon E) in ambito gastroenterologico. Lo annuncia una nota dell’azienda romana di proprietà di Luisa Angelini.

Trend positivo per Polifarma

“Questi accordi arrivano a conferma del trend positivo di crescita di Polifarma nel triennio 2016-2019, e testimoniano l’intenzione della Proprietà di consolidare gli asset di punta, rafforzando e garantendo all’azienda un futuro sempre più solido ed innovativo– commenta Andrea Bracci, amministratore delegato di Polifarma –. L’acquisizione in area oftalmologica permetterà alla nostra azienda di valorizzare l’intera gamma di prodotti e di consolidarne l’utilizzo da parte degli oculisti italiani, oltre ad aumentare le potenzialità di inserimento nel mercato estero grazie a un’offerta più ampia e completa”.

Oftalmologia e gastroenterologia

Polifarma è presente sul mercato oftalmico dal 2017, un’area che oggi assorbe il 39% del fatturato totale. Sotto il marchio “Blefarette” appena acquisito rientrano prodotti come salviette e maschere monouso indicate per la detersione oculare quotidiana, sia negli adulti che nei bambini, e nei casi di reazioni infiammatorie del bordo palpebrale (blefarite e congiuntivite). Nell’area gastroenterologica l’azienda vanta un’esperienza pluriennale, che sarà rafforzata dall’accordo con Mylan con un prodotto farmaceutico a base di silimarina, (indicato nel trattamento delle intossicazioni da alcool etilico, psicofarmaci, antiblastici, paracetamolo) e un integratore alimentare ad azione antiossidante.