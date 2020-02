Le aziende biotech (anche italiane) in prima linea contro il coronavirus

Il presidente di Assobiotec-Federchimica, Riccardo Palmisano, parla ad AboutPharma di “corsa contro il tempo”, sottolineando la “mobilitazione collettiva” di industria e ricerca pubblica e il contributo delle biotecnologie alla sfida contro le emergenze sanitarie

È un corsa contro il tempo. Per mettere a punto un vaccino ci vorranno “almeno sei mesi o un anno”, ma la mobilitazione delle aziende biotech, nel mondo e anche in Italia, è stata tempestiva, confermando il contributo fondamentale delle biotecnologie nel fornire risposte alle emergenze sanitarie. A “rivendicarlo” è Riccardo Palmisano, presidente Assobiotec-Federchimica, in un commento affidato ad AboutPharma.

La mobilitazione delle aziende biotech contro il coronavirus

“Siamo in una fase di mobilitazione collettiva per una corsa globale contro il tempo, come il caso richiede. Così la ricerca pubblica – commenta Palmisano – si affianca a quelle di tante aziende biotech, comprese quelle nazionali. È di una decina di giorni fa, infatti, l’annuncio dell’impegno nello sviluppo di vaccini innovativi contro il coronavirus da parte di Takis ed Evvivax, due società di biotecnologia presenti nel parco scientifico di Castel Romano. Realtà che si affiancano alle americane Vir Biotechnologies, Inovio Pharmaceuticals, Moderna e Novavax, tutte al lavoro per trovare rimedi specifici contro la malattia. E poi – continua il presidente Assobiotec – c’è l’impegno di diversi grandi gruppi farmaceutici: c’è chi mette a disposizione delle massime autorità sanitarie il proprio know how e chi, in accordo con le autorità cinesi, sta testando i propri antivirali in studi clinici con i pazienti infetti. Certo i tempi per arrivare alla messa a punto di un vaccino – sottolinea Palmisano – non potranno essere brevissimi – almeno 6 mesi/ un anno – se si considera la necessaria sperimentazione a garanzia della sicurezza ed efficacia del prodotto”.

Il ruolo delle biotecnologie

Per Palmisano “l’isolamento del virus presso l’Istituto Spallanzani costituisce un passo avanti importante per riuscire a bloccare in modo più rapido l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale legata alla diffusione del coronavirus e – sottolinea il presidente Assobiotec – conferma il ruolo chiave che le biotecnologie hanno nel fornire risposte a importanti emergenze sanitarie, così come avvenne per la Sars o il virus Ebola, solo per citare i casi più recenti. Grazie al sequenziamento genico è stato infatti possibile, già nelle scorse settimane, arrivare ad una rapida identificazione del virus e del recettore responsabile della patologia. E ora anche in Italia, dopo Cina, Australia, e Francia – a sole poco più di 48 ore dalla diagnosi di positività dei primi due pazienti – si è riusciti ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Un risultato che in un mondo globalizzato come il nostro aiuterà a mettere a punto i metodi diagnostici più efficaci, a testare l’efficacia di molecole antivirali già note, a sviluppare le corrette strategie terapeutiche. E che porta anche il nostro Paese in prima fila nella ricerca di una cura efficace ad una emergenza seria, ma che – conclude Palmisano – non deve terrorizzare”.