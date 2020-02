Ricerca sul coronavirus, Efpia ai suoi membri: “lavorate su Ace-inibitori, immunoterapie e linee cellulari”

La Farmindustria europea chiede anche che si lavori sul sequenziamento (agenti patogeni, genomi), linee cellulari, archivi di campioni clinici, stock virali

La Federazione europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche (Efpia) richiama all’ordine i suoi membri e chiede che tutti facciano la propria parte. Nello specifico si chiede che le aziende si adoperino a trovare le risorse per la ricerca e sviluppino una pipeline che vada verso attività di diagnostica, biomarcatori e terapie specifiche. In una nota stampa si chiede che vengano identificati eventuali Ace-inibitori, inibitori della proteasi e immunoterapie.

L’appello

Bisogna trovare nuovi trattamenti e bisogna lavorare anche sul sequenziamento (agenti patogeni, genomi), linee cellulari, archivi di campioni clinici, stock virali. Tra l’altro la Farmindustria europea sta anche esplorando, attraverso la Innovative medicines initiative, potenziali azioni per sostenere lo sviluppo di programmi di ricerca collaborativa per integrare le attività globali in corso su potenziali vaccini contro il coronavirus. “Collaborando in questa direzione – ravvisa l’Efpia – è possibile accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti contro l’epidemia. In questo modo si crea un network di centri di eccellenza che può davvero apportare un beneficio concreto anche in vista di future crisi”.

L’esperienza Ebola

Efpia ricorda come l’esperienza dell’Ebola abbia in qualche modo rodato i meccanismi e abbia permesso, attraverso una forte sinergia tra le parti, di mettere a punto due vaccini e almeno quattro sistemi di identificazione e diagnosi della patologia. Tra l’altro proprio Gilead si sta adoperando per capire se il suo vaccino per l’Ebola potrà anche essere utile contro il coronavirus cinese.