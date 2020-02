Confindustria dispositivi medici, Michele Ferrarese eletto consigliere

Tra gli obiettivi al centro del mandato del manager di Carestream Health c’è la focalizzazione sull’analisi di mercato degli specifici settori, al fine di dare strumenti previsionali dei trend del comparto

Michele Ferrarese nominato consigliere di Confindustria dispositivi medici. La federazione, che riunisce sette associazioni di categoria tra i principali settori della filiera dei dispositivi medici, ha eletto il manager di Carestream Health per entrare a far parte dei membri del consiglio. L’associazione rappresenta un comparto di circa 4 mila aziende, in grado di generare un mercato di oltre 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno.

Gli obiettivi del mandato

Tra gli obiettivi al centro del mandato c’è la focalizzazione sull’analisi di mercato degli specifici settori al fine di dare strumenti previsionali dei trend del comparto; l’integrazione e la cooperazione attraverso la creazione di sinergie di rete, puntando sul coinvolgimento degli associati e sull’apertura al territorio; e, infine, la collaborazione con gli operatori sanitari e le associazioni di pazienti.

Valorizzazione del territorio

“È con orgoglio – afferma Ferrarese – che ho accettato l’incarico, un ruolo carico di responsabilità e impegni ma anche formativo e a cui dedicherò la passione che da sempre mi ha visto in prima linea in tutti gli incarichi che ho ricoperto. Solo insieme si possono fare grandi cose e sono sicuro che Confindustria dispositivi medici garantirà valore aggiunto e sviluppo sul territorio, condizioni da sostenere oggi più che mai”.