Digital for Health, il convegno nazionale del Consorzio DAFNE a Milano

Focus sull'innovazione tecnologica nella filiera, le nuove sfide e opportunità offerte da e-Commerce, dalla blockchain, dall'Internet of Things e dalla robotica nel mondo salute. Appuntamento il 20 febbraio all'Auditorium G. Testori di Palazzo Lombardia a Milano. *IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO DAFNE

Giovedì 20 febbraio all’Auditorium G. Testori di Palazzo Lombardia a Milano, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà l’evento “Digital For Health” organizzato da Consorzio DAFNE, community B2b no profit costituita nel 1991 da aziende farmaceutiche e distributori intermedi del farmaco, che poi si è estesa e ha abbracciato oggi l’intero ecosistema della salute umana e animale. Il Convegno nazionale del consorzio, gratuito e aperto al pubblico previa iscrizione, approfondirà temi legati alle tecnologie e alla digital transformation in ambito healthcare. Il focus sarà soprattutto sulle nuove sfide e opportunità nella filiera, le nuove sfide e opportunità offerte da e-Commerce, dalla blockchain, dall’Internet of Things e dalla robotica nel mondo salute.

Le nuove sfide tecnologiche

Tema caldo che verrà affrontato fin da subito durante l’appuntamento sarà proprio la blockchain e sarà Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano, che sottolineerà come, nel corso dell’ultimo anno, si sia assistito a una presa di coscienza a livello globale della portata innovativa di queste tecnologie. Seguiranno Valentina Pontiggia, Direttore dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano e Riccardo Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, che si soffermeranno sui modelli e lo stato dell’arte delle iniziative e-Commerce nel comparto healthcare a livello nazionale.

Scenari

Con la moderazione di Maurizio Melis, divulgatore di scienza e tecnologia e conduttore radiofonico a Radio 24 sarà ospite d’eccezione al convegno Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer in Banca Mediolanum, nonché Fondatore della startup innovativa a vocazione sociale Be Your Essence (Bye). Di Montigny approfondirà il tema “Il futuro oltre il futuro: qual è il cambiamento possibile”. In qualità anche di esperto di trends e grandi scenari, indagherà e analizzerà come i mega-trend del futuro determineranno nuovi scenari sociali e di mercato.

Open innovation

A conclusione dell’evento, l’appuntamento con DAFNE Open Innovation, l’iniziativa in collaborazione con Polihub volta a individuare le principali startup e scaleup attive nella filiera healthcare. In occasione di “Digital For Health” verrà decretata la startup vincitrice tra le 10 prese in analisi che si sono distinte per innovatività della realtà, applicabilità dell’innovazione e impatto sulla filiera. A presentare e premiare saranno Stefano Mainetti, Ceo di Polihub e Daniele Marazzi, Consigliere Delegato Consorzio DAFNE.

In collaborazione con Consorzio DAFNE