Malattie rare, il Gruppo Chiesi si dota di una business unit dedicata

Si chiama Global rare diseases e avrà sede a Boston (Usa). Focus su disturbi da accumulo lisosomiale (Lsd) e altre patologie in ambito ematologico e oftalmologico. Alla guida Giacomo Chiesi

Nasce all’interno del Gruppo Chiesi una business unit dedicate alle malattie rare e ultra-rare. Si chiama Global Rare Diseases, ha sede a Boston (Usa) ed è guidata da Giacomo Chiesi. Lo annuncia oggi una nota del gruppo, spiegando che gli sforzi nel campo delle malattie rare presteranno una “particolare attenzione” ai disturbi da accumulo lisosomiale (LSD) e altre patologie rare in ambito ematologico e oftalmologico.

Il commento

“Chiesi ha una lunga storia di successi nello scoprire, sviluppare e commercializzare terapie innovative in risposta ai bisogni insoddisfatti delle persone che vivono con malattie rare. Con la nuova business unit – afferma Giacomo Chiesi, head of Chiesi Global Rare Diseases – stiamo portando questo ad un livello completamente nuovo – ridefinendo e rafforzando i nostri sforzi per supportare le persone e le famiglie affette da malattie rare in tutto il mondo”.

L’impegno nel campo delle malattie rare

Il Gruppo Chiesi commercializza farmaci per il trattamento dei disturbi da accumulo lisosomiale alfa-mannosidosi e cistinosi nefropatica in mercati selezionati al di fuori degli Stati Uniti. La società sta inoltre procedendo con la creazione di una pipeline di terapie innovative per il trattamento degli LSD e di altre malattie rare. Nel 2018, Chiesi ha acquisito i diritti per la commercializzazione sul mercato statunitense di una specialità medicinale per il trattamento della malattia di Fabry, attualmente in fase 3 di sperimentazione clinica. Nel febbraio 2019, Chiesi è inoltre entrata a far parte del Corporate council of the national organization for rare disorders (Nord).