Angelini Pharma, Fabio De Luca è il nuovo chief marketing officer

Fabio De Luca è il nuovo chief marketing officer di Angelini Pharma. Ad annunciarlo è Pierluigi Antonelli, Ceo dell’azienda. “Fabio ha ottenuto, sin dal suo arrivo nel 2012, ottimi risultati di business mantenuti nel corso del tempo. Sulla base del suo solido track record, gli affido oggi un nuovo e sfidante ruolo con la responsabilità della divisione Global Marketing”, ha commentato Antonelli.

E aggiunge: “Fabio De Luca contribuirà ad accelerare il processo di internazionalizzazione del business e di evoluzione del nostro portafoglio su cui siamo focalizzati, con la trasformazione del marketing globale di Angelini Pharma in un modello di eccellenza a supporto dei nostri obiettivi strategici di medio e di lungo termine”.

Il profilo

Con un’esperienza pluriennale in ruoli di crescente responsabilità sia in aziende multinazionali (Wyeth, Abbott, Bristol-Myers Squibb) che in aziende italiane di primaria importanza (Chiesi), Fabio De Luca assume la guida del global marketing di Angelini Pharma, dopo aver sviluppato il business italiano nei segmenti Etico e Consumer health.