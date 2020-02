Consip, Sdapa farmaci utilizzabile anche per l’acquisto dei biologici

Dal 30 gennaio scorso, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare il Sistema dinamico di acquisto della Pa anche per i medicinali bio. L'obiettivo è stipulare accordi e convenzioni specifiche attraverso lo strumento previsto dal codice dei contratti pubblici

Dal 30 gennaio scorso le amministrazioni pubbliche possono utilizzare lo Sdapa dedicato ai farmaci anche per l’acquisto di medicinali biologici. Lo Sdapa (Sistema dinamico di acquisto della pubblica amministrazione) è uno strumento messo a disposizione da Consip, per la negoziazione di appalti specifici da cui derivano convenzioni e accordi quadro. La recente novità è frutto del recepimento da parte di Consip della Legge di bilancio 2020, all’interno del capitolato d’oneri dell’iniziativa.

Cosa cambia

D’ora in poi, le amministrazioni potranno scegliere tra le diverse modalità di scelta del contraente quella più adatta a rispondere alle proprie esigenze. Fino a oggi, invece, la Pa poteva utilizzare lo Sdapa per l’aggiudicazione di appalti specifici a un unico concorrente, il primo in graduatoria. Pertanto le amministrazioni non potevano acquistare sullo Sistema i farmaci biologici, per i quali – in base alla Legge di Stabilità 2017 – è previsto l’obbligo di ricorso allo strumento dell’accordo quadro. Ecco perché, dovevano ricorrere all’accordo quadro Consip farmaci biologici o indire procedure ad hoc al di fuori del Sistema dinamico.

Un processo più snello

Da oggi le amministrazioni potranno invece bandire gli Accordi quadro direttamente attraverso un appalto specifico su Sdapa, acquisendo i farmaci biologici con la stessa semplicità e velocità che contraddistinguono questo strumento. In tal modo avranno la possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno di medicinali sia tradizionali sia biologici attraverso un unico canale di acquisto. Così sarà possibile razionalizzare il processo di approvvigionamento, eliminando i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti legati alla pubblicazione e alla gestione di accordi quadro ad hoc.

Come funziona

Più in generale, per acquisire tutte le tipologie di farmaci le amministrazioni potranno scegliere autonomamente la struttura di gara, differenziandola, se opportuno, per singoli lotti. Potranno, ad esempio, decidere di aggiudicare alcuni lotti al fornitore primo in graduatoria e altri lotti a più fornitori, nel caso in cui necessitino di disporre di più farmaci a base del medesimo principio attivo.

I principali vantaggi

Inoltre, la novità introdotta dalla Legge di Bilancio consente anche ai soggetti aggregatori di avvalersi dello Sdapa Consip per stipulare convenzioni che impegnino il fornitore aggiudicatario ad accettare ordini dalle amministrazioni di riferimento, fino al raggiungimento del massimale contrattuale, stipulando contratti che si perfezionano direttamente tra fornitore e amministrazione richiedente.