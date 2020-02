di Redazione Online

About Medical Devices 2020

Milano, 8 aprile 2020

Centro Congressi Stelline, Corso Magenta 61

L’evento annuale di HPS – AboutPharma, in collaborazione con Airmedd, dedicato al mondo dei Medical Devices, ha l’obiettivo fare il punto sullo stato dell’arte del settore Dispositivi Medici in Europa e in Italia alla luce dell’imminente entrata in vigore dei nuovi regolamenti UE.

Come sono organizzate le nostre aziende rispetto ai principali adempimenti previsti entro il 26 maggio 2020? Qual è invece la situazione a livello delle autorità europee competenti per i Medical Devices nella definizione dell’impianto procedurale e di governance del sistema?

In che modo le società di servizi (organismi notificati, issuing agencies per la tracciabilità dei dispositivi attraverso l’UDI, assicurazioni, società di distribuzione/logistica ecc.) si stanno organizzando per supportare l’industria di fronte ai cambiamenti di sistema e di mercato che saranno introdotti dalla piena attuazione dei nuovi regolamenti?

Attraverso il confronto e il dibattito con i principali stakeholder del settore, saranno approfonditi i seguenti aspetti:

Trend di mercato dei Dispositivi Medici a livello europeo e globale

La situazione delle imprese italiane rispetto ai principali adempimenti – identificazione della persona responsabile, dichiarazione di conformità, gestione della qualità, marcatura CE, attribuzione UDI, valutazione clinica, vigilanza e sorveglianza post commercializzazione – previsti entro il 26 maggio 2020

Principali criticità e aree sulle quali lavorare in ottica di compliance

Il convegno di quest’anno sarà caratterizzato da un’importante novità: oltre alle sessioni in plenaria, nel pomeriggio saranno previsti due workshop paralleli per l’approfondimento di temi specifici in sessioni più ristette con l’obiettivo di facilitare l’interazione e lo scambio di informazioni tra relatori e partecipanti.

Al momento dell’iscrizione al convegno è quindi richiesto ai partecipanti di specificare a quale dei due workshop intendono iscriversi.

Target

Il convegno si rivolge all’industria dei dispositivi medici (affari regolatori e legali, market access, HTA business development, logistica e supply chain, R&S e sperimentazioni cliniche), alle aziende sanitarie, ospedaliere e all’ospedalità pubblica e privata (logistica e supply chain, direzione generale, affari legali e regolatori, ingegneri clinici, comitati etici).