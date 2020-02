Non solo prezzi al ribasso, ora la qualità dei farmaci vince negli appalti pubblici

Accord Healthcare Italia primo aggiudicatario della gara bandita dalla Regione Umbria per la fornitura di medicinali oncologici ad uso ospedaliero. Parla l’amministratore delegato Massimiliano Rocchi. Dal numero 175 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON ACCORD HEALTHCARE

La qualità del prodotto deve fare la differenza. I prezzi al ribasso, da soli, non giustificano l’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione, soprattutto se si parla di farmaci e dispositivi. In teoria è quanto già previsto tra le pieghe del Nuovo Codice degli Appalti (dlgs numero 50/2016) che ha fortemente innovato le procedure introducendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv). In pratica è quanto attesta la gara aggiudicata dall’Umbria a fine 2019 per l’acquisto di farmaci oncologici a uso endovenoso destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione.

La gara umbra

Tale procedura prevedeva l’assegnazione di 23 lotti di farmaci chemioterapici per un periodo di 48 mesi e per un valore massimo – stimato nel quadriennio – di 4.762.035,42+IVA, comprensivo “dell’opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50%”. Dei 2.289.361,67 euro globalmente aggiudicati, pari a un risparmio complessivo del 51.9%, ben 2.044.455,43 (ovvero oltre il 90% della fornitura) se li è aggiudicati Accord Healthcare Italia. Legittima la soddisfazione dell’amministratore delegato Massimiliano Rocchi: “Nel pieno rispetto del base d’asta, l’aggiudicazione ha premiato proprio il rapporto tra prezzo e qualità, privilegiando quest’ultima. Infatti, per alcuni prodotti, pur risultando la nostra offerta economica superiore a quella dei concorrenti, la fornitura è stata comunque assegnata alla Accord proprio in forza di una più elevata aderenza alle richieste avanzate dalla stazione appaltante in termini di qualità, laddove la qualità veniva misurata in relazione a ben specifiche e chiare caratteristiche tecniche dei farmaci oggetto della gara”.

Il giusto valore della tecnologia

Per Accord il fatto in sé non rappresenta che un pretesto per affrontare il tema più generale e delicato del riconoscimento del giusto valore della tecnologia e della sua remunerazione. Prosegue Rocchi: “Siamo completamente d’accordo con l’orientamento della Pubblica amministrazione di includere, nelle procedure di appalto, elementi di valutazione riferiti alla qualità. Crediamo che sia l’unico strumento, e la gara dell’Umbria lo dimostra, per cercare di ridurre la drammatica compressione dei prezzi dovuta al fatto che le gare si aggiudicano esclusivamente sulla base del prezzo più basso. Accord Healthcare Italia ha dimostrato di essere in grado di produrre, promuovere e fornire farmaci – chemioterapici in questo caso – al Servizio sanitario nazionale, soddisfacendo le esigenze qualitative, in accordo con la visione strategica di andare verso la sempre più larga commercializzazione di prodotti ad elevato valore aggiunto”. La linea della società, come spiega il suo amministratore delegato, è focalizzata non sul principio attivo in sé ma sul miglioramento delle caratteristiche accessorie – già previste nei bandi di gara come quello dell’Umbria – che si declinano variamente sui piani principalmente farmaceutico, tecnologico, logistico e dei servizi di assistenza post-vendita (si veda l’ultimo paragrafo).

Alcuni elementi da tenere in considerazione

Un esempio? L’attenzione prestata ai delicati passaggi del rischio clinico e alla sicurezza degli operatori, ricorrendo a un particolare confezionamento dei farmaci antineoplastici ad alto rischio di contaminazione, e ingegnerizzando farmaci a stabilità prolungata. “Accord lavora quotidianamente su farmaci, dispositivi di dispensazione e biosimilari cercando di progredire e differenziarsi, il più possibile dal prodotto ‘semplicemente’ equivalente – aggiunge ancora Rocchi – cercando di entrare in un mercato in cui la qualità del prodotto possa essere maggiormente riconosciuta, ovvero quella degli Added Value Products (Avp)”. La sintonia con il new deal delle stazioni appaltanti, dunque, è totale. “Sembrano capire il valore della qualità e della importanza di riconoscere un premium price per garantirsi il prodotto più aderente alle loro necessità sia operative che terapeutiche”. Una strada, questa, nelle aspirazioni delle imprese del settore healthcare, che dovrebbe aiutare a risolvere l’annoso problema delle gare che vanno deserte a causa della scarsa profittabilità dell’offerta. “Dal mio punto di vista – prosegue Rocchi – la gara prezzo-qualità, insieme alla definizione di basi d’asta ragionevolmente accettabili e al miglioramento delle caratteristiche amministrative delle gare, a partire dall’idonea definizione dei quantitativi da aggiudicare, possono effettivamente mettere le aziende nelle condizioni di partecipare e, soprattutto, di fornire i prodotti”.

Le prospettive

L’inizio di un percorso virtuoso? La speranza è quella: “Fino a oggi – aggiunge l’amministratore delegato di Accord – il prezzo a base d’asta ha in qualche maniera spinto le aziende verso una competizione esasperata, salvo poi fare i conti con condizioni di mercato che cambiano repentinamente (ad esempio l’innalzamento improvviso del prezzo delle materie prime) rendendo la fornitura non più sostenibile, pur se aggiudicata”. Accord Healthcare Italia è il ramo commerciale nel nostro Paese della multinazionale farmaceutica indiana Intas. Ha iniziato la sua attività nel 2012, concentrandosi prevalentemente sulla fornitura al mercato ospedaliero di farmaci equivalenti e biosimilari, rientrando ormai tra i principali player. Particolarmente focalizzata in oncologia, ematologia e reumatologia è attiva in sedici aree terapeutiche ed ha in portfolio 122 molecole, di cui 18 lanciate nel 2018.

Come cambia il concetto di offerta più vantaggiosa

Il Nuovo Codice degli Appalti (dlgs 50/2016) prevede che il committente pubblico, “ai fini dell’aggiudicazione delle gare, valuti anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza dei fornitori, le loro procedure aziendali, il curriculum professionale dei singoli esecutori delle prestazioni oggetto d’appalto” (si veda in proposito l’articolo pubblicato sul numero 164 del 2019 di AboutPharma and Medical Devices). Tra le novità c’è proprio l’introduzione del concetto di “prezzo” di un prodotto o fornitura che si trasforma in “costo”. Se prima erano ritenuti importanti il costo di produzione, commercializzazione e acquisto di un prodotto, con il nuovo Codice la prospettiva cambia e si considerano tutte le fasi di vita di un prodotto e i relativi costi (ne parla l’articolo 96). L’approdo è dunque l’individuazione della qualità e il costo di fornitura prevista dai capitolati, che cambiano in relazione al contesto di utilizzo, e più nello specifico l’identificazione del valore reale del bene al centro dell’appalto in modo da selezionare il migliore tra i concorrenti. Il successivo decreto correttivo numero 56 del 19 aprile 2017 vi fa esplicito riferimento all’articolo 60. Questo stabilisce (comma 10-bis) che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

